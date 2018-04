Toàn cảnh Liverpool 5-2 AS Roma: Salah gieo ác mộng cho đội bóng cũ

Tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2 như trong trận thắng Barca, AS Roma nhập cuộc đầy tự tin trên sân Anfield. Thậm chí, đội khách suýt nữa có bàn mở tỷ số sau cú sút dội xà ngang của Kolarov ở phút 19. Liverpool khởi đầu không thuận lợi khi Chamberlain dính chấn thương và phải rời sân chỉ sau 15 phút thi đấu. Phải mất khoảng 20 phút, Liverpool mới lấy lại thế trận và gây ra sức ép về phía khung thành AS Roma. Phút 36, Salah lên tiếng với bàn mở tỷ số cho Liverpool. Pha cứa lòng đẹp mắt của Salah không cho thủ môn Alisson cơ hội cản phá. Ngay trước giờ nghỉ, Salah lại ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 với cú bấm bóng cực kỳ tinh tế. Ngôi sao người Ai Cập từ chối ăn mừng trong cả 2 lần xé lưới đội bóng cũ. Salah không ăn mừng nhưng các cầu thủ Liverpool và khán giả trên sân Anfield thực sự "phát điên" với 2 bàn thắng quý như vàng. AS Roma đánh mất nhuệ khí trước màn trình diễn bùng nổ của người cũ. Sang hiệp 2, Salah có đường chuyền dọn cỗ cho Mane nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 56. Trước khi lập công, Mane đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận này. Phút 61, Firmino dễ dàng đệm bóng vào lưới trống để nâng tỷ số lên 4-0 cho Liverpool. Người kiến tạo cho Firmino lập công vẫn là Salah. Phút 68, Firmino đánh đầu chuẩn xác sau cú đá phạt góc của Milner. Liverpool dẫn trước 5-0 và giành lợi thế cực lớn. Phút 75, HLV Jurgen Klopp quyết định rút Salah ra nghỉ. Sự chủ quan trong thời gian cuối trận khiến Liverpool bị Dzeko ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 ở phút 81. Chỉ 4 phút sau, Liverpool lại phải chịu phạt đền khi Milner để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Perotti dễ dàng ghi bàn cho AS Roma trên chấm 11 mét, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 và thắp lên hy vọng mong manh cho đội bóng Italia ở trận lượt về. Trận bán kết lượt về giữa AS Roma và Liverpool sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 3/5.

