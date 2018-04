Toàn cảnh Man City 1-2 Liverpool: Ăn mừng trong làn khói xanh Etihad

Ở trận lượt đi, Man City đã thua 0-3 nên họ nhập cuộc với quyết tâm tấn công ngay từ đầu để tìm bàn gỡ. Hi vọng lóe lên với Man City khi Jesus có được bàn thắng mở tỉ số ngay phút thứ hai. Tiền đạo Brazil khẩn trương đưa bóng về vạch xuất phát. Những phút sau đó, Man City gây áp lực lớn. Nhưng họ lại thiếu may mắn trong các pha dứt điểm. Đến khi ghi được bàn thì không được trọng tài công nhận. HLV Pep Guardiola "nổi điên" vì cách xử ép của trọng tài. Do phản ứng thái quá, chiến lược gia của Man City bị mời lên khán đài trong hiệp 2. Không còn Pep chỉ đạo, tinh thần của cả đội Man City đi xuống. Salah tiếp tục trở thành "hung thần" của Man City khi ghi bàn gỡ hòa 1-1. Salah ăn mừng trong làn khói xanh của Etihad. Các CĐV Man City rất cay cú Salah nên đã ném khói pháo màu xanh xuống khu vực anh ăn mừng. Nhưng không thể làm giảm tinh thần thi đấu của Liverpool. HLV Klopp ăn mừng bàn thắng của Salah. Phút 77, Firmino chấm dứt mọi hi vọng của Man City khi ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 của trận lượt về. Như vậy, qua hai lượt trận Liverpool đánh bại Man City với tổng tỉ số 5-1, qua đó giành vé bán kết Champions League một cách xứng đáng. Họ là đại diện duy nhất của bóng đá Anh "sống sót" sau vòng tứ kết Champions League.

Ở trận lượt đi, Man City đã thua 0-3 nên họ nhập cuộc với quyết tâm tấn công ngay từ đầu để tìm bàn gỡ. Hi vọng lóe lên với Man City khi Jesus có được bàn thắng mở tỉ số ngay phút thứ hai. Tiền đạo Brazil khẩn trương đưa bóng về vạch xuất phát. Những phút sau đó, Man City gây áp lực lớn. Nhưng họ lại thiếu may mắn trong các pha dứt điểm. Đến khi ghi được bàn thì không được trọng tài công nhận. HLV Pep Guardiola "nổi điên" vì cách xử ép của trọng tài. Do phản ứng thái quá, chiến lược gia của Man City bị mời lên khán đài trong hiệp 2. Không còn Pep chỉ đạo, tinh thần của cả đội Man City đi xuống. Salah tiếp tục trở thành "hung thần" của Man City khi ghi bàn gỡ hòa 1-1. Salah ăn mừng trong làn khói xanh của Etihad. Các CĐV Man City rất cay cú Salah nên đã ném khói pháo màu xanh xuống khu vực anh ăn mừng. Nhưng không thể làm giảm tinh thần thi đấu của Liverpool. HLV Klopp ăn mừng bàn thắng của Salah. Phút 77, Firmino chấm dứt mọi hi vọng của Man City khi ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 của trận lượt về. Như vậy, qua hai lượt trận Liverpool đánh bại Man City với tổng tỉ số 5-1, qua đó giành vé bán kết Champions League một cách xứng đáng. Họ là đại diện duy nhất của bóng đá Anh "sống sót" sau vòng tứ kết Champions League.