Toàn cảnh Roma 4-2 Liverpool: Nainggolan tặng vé chung kết cho The Kop

Liverpool bước chuyến làm khách trên của AS Roma với lợi thế lớn từ chiến thắng 5-2 ở trận bán kết lượt đi. Sức nóng từ những khán đài sân Olimpico "tiếp lửa" cho các cầu thủ AS Roma. AS Roma thể hiện quyết tâm bằng cách nhập cuộc mạnh mẽ, nhưng Radja Nainggolan lại mắc sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua ở phút thứ 9. Sau pha chuyền bóng bất cẩn của Radja Nainggolan, Roberto Firmino nhanh chóng chớp thời cơ phản công và kiến tạo cho Sadio Mane ghi bàn mở tỷ số. Liverpool có khởi đầu thuận lợi ngay tại "chảo lửa" Olimpico. HLV Jurgen Klopp ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn mở tỷ số của Sadio Mane. Đáng tiếc, Liverpool lại gặp phải "tai nạn" ở phút 15 khi Dejan Lovren phá bóng trúng đầu James Milner đưa bóng bay thẳng về lưới nhà. AS Roma bỗng dưng có bàn thắng "từ trên trời rơi xuống". Tuy nhiên, Georginio Wijnaldum đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool ở phút 25. Có lẽ các CĐV Liverpool và bản thân Georginio Wijnaldum cũng không ngờ rằng bàn thắng này sẽ có ý nghĩa quyết định tấm vé vào chung kết Champions League. Sang hiệp 2, AS Roma vùng lên tấn công mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ cú dứt điểm của Edin Dzeko ở phút 52. Bàn thắng của Edin Dzeko thổi bùng tinh thần chiến đấu của AS Roma. AS Roma liên tục gây sức ép lên khung thành Liverpool trong hiệp 2. Phút 64, trọng tài mắc sai lầm khi không thổi phạt đền cho AS Roma ở tình huống Alexander-Arnold để bóng chạm tay trong vòng cấm địa Liverpool. Mãi tới phút 86, Radja Nainggolan mới ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho AS Roma bằng cú sút xa mạnh như búa bổ. Những phút cuối trận trở nên kịch tính sau bàn thắng của Radja Nainggolan. Tuy nhiên, AS Roma chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa nhờ cú đá phạt đền chính xác của Radja Nainggolan ở phút 90+3. Thua AS Roma 2-4 trong trận lượt về nhưng Liverpool vẫn giành quyền vào chung kết Champions League khi thắng với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt trận. Nỗi thất vọng của Radja Nainggolan và các cầu thủ AS Roma. Nếu tiền vệ người Bỉ không mắc sai lầm ở đầu trận, rất có thể kết quả trên sân Olimpico đã khác. Trận chung kết giữa Liverpool và Real Madrid sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 27/5 trên sân Olimpiyskiy ở Kiev (Ukraine)

