Toàn cảnh: Son Heung-min làm lung lay “tham vọng C1” của Man City

Dù phải đến làm khách của Tottenham nhưng Man City vẫn tự tin xuất trận với đội hình không phải mạnh nhất. Bernardo Silva được cho nghỉ trong khi De Bruyne được cất trên băng ghế dự bị. Tuy vậy, The Citizens vẫn nhanh chóng làm chủ trận đấu. Phút 13, Sterling sút bóng chạm tay Danny Rose trong vòng cấm Tottenham và sau khi tham khảo VAR, trọng tài Bjorn Kuipers đã cho Man City được hưởng quả 11m Thế nhưng trên chấm penalty, Sergio Aguero đã không thắng được Lloris. Không có được bàn thắng sớm, Man City dần mất thế trận, họ vẫn kiểm soát bóng nhiều nhưng không còn gây được áp lực về phần khung thành Tottenham. Họ bị vấn đề về tâm lý và xử lý lỗi rất nhiều. Trong khi đó, Tottenham thể hiện lối chơi rất rõ ràng, phòng ngự phản công để chờ cơ hội. Nếu may mắn hơn, Tottenham đã có thể ghi bàn sau những cú dứt điểm của Harry Kane hay Danny Rose. Trong bối cảnh trận đấu đang rất căng thẳng, Spurs lại gặp tổn thất về nhân sự khi Kane bị chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Lucas Moura. Chủ động phòng thủ từ đầu trận, lại mất ngôi sao sáng giá nhất trên hàng công, Tottenham càng có lý do để thi triển lối đá thiên về sự chắc chắn. Không chỉ phòng ngự chặt, Tottenham đã có được những "cú đánh chí mạng" để mang về bàn thắng với tình huống lập công của Son Heung-min. Bàn thắng của Son cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu để mang về trận thắng 1-0 cho Tottenham cùng lợi thế nho nhỏ cho đội bóng thành London trước trận lượt về vào tuần sau

