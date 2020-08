Thương vụ Messi công khai muốn rời Barca đang là tâm điểm của bóng đá thế giới, đã xuất hiện nhiều tin đồn về những bến đỗ mới của cầu thủ này, trong đó có những đội bóng giàu có như PSG, Man City hay Juventus.



Tổng thống Argentina động viên Messi hồi hương thi đấu cho Newell's Old Boys (Ảnh: GOAL).



Thậm chí, vẫn có những thông tin cho rằng Messi sẽ trở về quê hương Argentina để khoác áo đội bóng thời thơ ấu - Newell's Old Boys. Các CĐV của Newell's Old Boys trong tuần qua đã xuống đường diễu hành để bày tỏ mong muốn Messi hồi hương.



Trong khi tương lai của siêu sao 33 tuổi vẫn chính thức được xác định, Tổng thống Argentina mới đây cũng đã lên tiếng kêu gọi Messi trỏ về thi đấu cho Newell's Old Boys.



Tổng thống Argentina - Alberto Fernandez phát biểu trên kênh truyền hình Canal 5 Noticias: "Messi, bạn luôn ở trong tim chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ được thấy bạn thi đấu cho một CLB ở quê hương Argentina. Vì vậy, hãy cho chúng tôi một đặc ân, hãy trở về và kết thúc sự nghiệp ở đội bóng đầu tiên của bạn - Newell's Old Boys".



Newell's Old Boys là đội bóng đầu tiên chắp cánh cho sự nghiệp bóng đá của Messi. Siêu sao 33 tuổi thi đấu cho đội trẻ của đội bóng này từ năm 7 tuổi đến khi gia nhập Barca năm 13 tuổi. Anh đã ghi được khoảng 500 bàn thắng ở các giải đấu trẻ tại Argentina./.