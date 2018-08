Top 10 ngôi sao cần mùa giải mới để lấy lại danh tiếng

1. Ross Barkley (Chelsea): Kể từ ngày đến The Blues, cựu tiền vệ của Everton không đóng góp được nhiều cho đội bóng vì chấn thương, Barkley mới chỉ ra sân có 4 lần cho Chelsea và không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Cầu thủ 24 tuổi sẽ cần nỗ lực hết mình để tìm kiếm chỗ đứng dưới thời tân HLV Maurizio Sarri. 2. Jack Wilshere (West Ham): Một cầu thủ khác cũng bị chấn thương hủy hoại sự nghiệp là Wilshere. Từng được coi là “thần đồng” giàu triển vọng nhất của bóng đá Anh, tuy nhiên tài năng của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal chỉ dừng lại ở hai chữ “tiềm năng” vì quá mẫn cảm với chấn thương. 2. Paul Pogba (MU): Vấn đề của nhà vô địch thế giới 2018 không nằm ở tài năng và có lẽ là khả năng thích nghi kém với chiến thuật của Mourinho. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn gắn bó với MU chẳng còn cách nào khác Pogba phải tìm cách "sống chung với lũ". 3. Mesut Ozil (Arsenal): Ozil vừa trải qua một kỳ World Cup “thảm họa” cùng tuyển Đức, nhưng với việc đang hưởng mức lương lên tới 350.000 Bảng/tuần ở Arsenal, Ozil sẽ cần sớm trở lại trạng thái tốt nhất của mình, để xứng đáng với sự kỳ vọng của CLB. 5. Daniel Sturridge (Liverpool): Người đàn ông bị lãng quên, Sturridge được cho West Brom mượn ở mùa giải vừa qua nhưng anh cũng chỉ ra sân có 6 trận cho West Brom. Trở lại Liverpool sẽ không dễ để cựu cầu thủ Chelsea cạnh tranh một suất đá chính trên hàng công của The Kop. 6. Benjamin Mendy (Man City): Được HLV Pep Guardiola đưa về từ Monaco với giá 52 triệu Bảng, Mendy đã phần nào chứng minh được năng lực của mình. Tuy nhiên, một chấn thương vào cuối tháng 9 năm ngoái đã phá hỏng mùa giải đầu tiên của tuyển thủ Pháp ở Man City. Giờ đây khi đã trở lại với thể lực sung mãn nhất cũng không dễ để Mendy cạnh tranh với đội hình toàn sao của Man City. 7. Toby Alderweireld (Tottenham): Alderweireld dường như thất bại trong việc cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình của Mauricio Pochettino và muốn rời đi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ rời Tottenham. Vì thế, nỗ lực để tìm một vị trí chính thức trong đội hình của HLV Pochettino là giải pháp tốt nhất với tuyển thủ Bỉ. 8. Morgan Schneidrlin (Everton): Màn trình diễn thất vọng của Schneiderlin là biểu trưng cho quãng thời gian khủng hoảng của Everton dưới thời HLV Ronald Koeman. Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của vị tướng mới HLV Marco Silva sẽ là cơ hội để cựu cầu thủ MU lấy lại hình ảnh của mình. 9. Joney Evans (Leicester): Mặc dù West Brom xuống hạng nhưng Evans vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Đó là lý do anh vẫn nhận được nhiều lời mời về thi đấu. Đến Leicester với giá 3,5 triệu Bảng được cho là quyết định khôn ngoan của cầu thủ này. 10. Benteke (Crystal Palace): 3 bàn thắng sau 31 trận đấu là thành tích quá tệ hại với một chân sút trị giá 27 triệu Bảng. Với những chân chuyền tốt như Wilfried Zaha và Andros Townsend- Benteke phải làm tốt hơn khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.

