Tottenham - RB Leipzig: Cơn đau đầu của HLV Mourinho

Cuối tuần qua, Tottenham có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Aston Villa tại vòng 26 Premier League 2019/2020. Tuy nhiên, sau trận đấu này, người hùng Son Heung-Min dính chấn thương nặng.



Tiền đạo người Hàn Quốc bị gãy xương cánh tay phải, cần lên bàn mổ để phẫu thuật. Theo báo cáo của đội ngũ y tế, với chấn thương này, Son Heung-Min sẽ nghỉ thi đấu khoảng vài tuần.

Son Heung-Min dính chấn thương nặng sau trận đấu ở vòng 26 Premier League (Ảnh: Getty).

Chấn thương của Son Heung-Min khiến hàng công của Tottenham khủng hoảng hàng công. Trước đó, tiền đạo Harry Kane cũng dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Đen đủi cho HLV Mourinho là Son Heung-Min chấn thương trong giai đoạn mà Tottenham phải căng sức ở Premier League để chen chân vào tốp 4 và đúng lúc mà vòng knock-out Champions League tranh tài.

Theo lịch thì đêm nay, Tottenham sẽ tiếp đón RB Leipzig trong khuôn khổ trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/2020. Với lợi thế sân nhà, HLV Mourinho và các học trò cần phải giành chiến thắng để làm vốn trước trận lượt về.

Do cả Son Heung-Min và Harry Kane đều vắng mặt vì chấn thương nên nhiều khả năng HLV Mourinho sẽ xếp tân binh Steven Bergwijn và Lucas Moura đá chính ở trận chiến với RB Leipzig.

Nếu như Steven Bergwijn hòa nhập khá tốt kể từ khi gia nhập Tottenham ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020 thì Lucas Moura là gương mặt đáng để “Người đặc biệt” đặt niềm tin. Ở mùa giải năm ngoái, Lucas Moura liên tục tỏa sáng ở Champions League giúp Spurs lọt vào tới trận đấu cuối cùng.

Đội hình dự kiến trận Tottenham vs RB Leipzig.

Tuy nhiên, Steven Bergwijn và Lucas Moura đều là những cầu thủ chạy cánh. Do đó, không ngoại trừ khả năng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ đẩy Dele Alli lên đá trung phong cắm.

Hàng thủ của RB Leipzig chơi không tốt khi để lọt lưới 7 bàn ở 5 trận đấu gần nhất. Do đó, hàng công “chắp vá” của Tottenham vẫn có thể làm nên chuyện nếu như chơi đúng khả năng, tuân thủ tốt đấu pháp của HLV Mourinho.

Cùng giờ với trận Tottenham vs RB Leipzig là cuộc so tài của Atalanta vs Valencia trên đất Italia. Mặc dù Valencia được đánh giá cao hơn Atalanta nhưng đại diện của Tây Ban Nha không được phép chủ quan.

Bởi vì, Atalanta thi đấu rất hay trong mấy mùa giải trở lại đây. Hiện tại, đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini đang nằm trong tốp 4 đội bóng mạnh nhất ở Serie A 2019/2020.

Đội hình dự kiến trận Atalanta vs Valencia.

Valencia cần phải đề cao cảnh giác vì dưới triều đại của HLV Gian Piero Gasperini, Atalanta chơi tấn công rực lửa. Họ là đội bóng có hàng công khủng khiếp nhất Serie A 2019/2020 khi có 63 lần xé lưới đối phương. Tuy nhiên, họ cũng để lọt lưới 32 lần và đây là điểm yếu mà “Bầy dơi” có thể khai thác.

Theo lịch, hai trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019/2020 giữa Tottenham vs RB Leipzig và Atalanta vs Valencia diễn ra vào lúc 3h ngày 20/2 (giờ Việt Nam). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.