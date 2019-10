Trận Việt Nam - Malaysia: Bắt đầu cơn sốt vé

Nhu cầu sở hữu vé xem trận Việt Nam - Malaysia đang ngày càng tăng.

Hôm nay (8/10), ở thời điểm chỉ còn 2 ngày nữa là trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra, nhu cầu sở hữu 1 tấm vé vào sân của người hâm mộ bắt đầu gia tăng. Điều đó khiến cơn sốt vé bắt đầu xuất hiện.



Ở khu vực trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sân vận động Mỹ Đình, các "phe vé" bắt đầu hoạt động nhộn nhịp dù xung quanh đã có những hàng rào được lực lượng an ninh dựng lên.



Theo tìm hiểu, vé "chợ đen" được hét giá cao gấp 4-5 lần so với mệnh giá gốc: 4 triệu đồng cho cặp vé có giá gốc là 1 triệu đồng (500 nghìn đồng/vé), 2,5 triệu đồng cho cặp vé mệnh giá 300 nghìn đồng/vé. Rẻ nhất là 1,5 triệu đồng cho cặp vé có mệnh giá 200 nghìn đồng/vé. So với thời điểm 1-2 ngày trước, số lượng người dân hỏi mua vé "chợ đen" đã tăng lên đáng kể dù thời tiết ngày 8/10 ở khu vực Mỹ Đình không thuận lợi.



Không chỉ bán vé, những người "phe vé" còn sẵn sàng mua lại vé từ những CĐV đã sở hữu vé nhưng còn đang cân nhắc có đến sân hay không với giá cao hơn giá gốc từ 2 đến 3 lần.

Clip: Phe vé đói khách, sân Mỹ Đình vắng vẻ trước giờ G VOV.VN - Phe vé đói khách, sân Mỹ Đình vắng vẻ trước trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam vs ĐT CHDCND Triều Tiên tranh tài. Trước đó, VFF đã có 3 phiên mở bán vé online với các mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và cao nhất là 500.000 đồng. Chỉ ít phút sau khi cổng bán vé online được mở, toàn bộ số vé ở tất cả các mức giá đều hết sạch.



Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tới./.