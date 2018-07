Tròn 1 năm Romelu Lukaku đến MU và những dấu mốc ấn tượng nhất

Ngày 10/7/2017 MU công bố hoàn tất thương vụ chuyển nhượng Lukaku từ CLB Everton. Ngày mới ký hợp đồng Lukaku đã nói: "Tôi cực kỳ phấn khích. Bình thường tôi là người khá trầm tính, nhưng trên sân là tôi trở thành một chiến binh. Tôi luôn mong muốn giúp đỡ các đồng đội, trở thành một phần của đội bóng và chinh phục những danh hiệu." Sau 1 năm, dưới đây là cột mốc đáng nhớ nhất của tiền đạo này ở MU: Ngày 8/8/2017- Siêu cúp châu Âu. MU 1-2 Real: Lukaku là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho MU. Ngày 13/8/2017- MU vs West Ham (trận mở màn giải Ngoại hạng 2017/2018): Lukaku lập cú đúp giúp MU thắng đậm West Ham với tỉ số 4-0. Ngày 30/9/2017- MU vs Crystal Palace (Vòng 7 giải Ngoại hạng Anh 2017/2018): Lukaku tiếp tục lập công cho MU. Với bàn thắng vào lưới Crystal Palace Lukaku đã có 7 bàn/7 trận đầu tiên ở Premier League 2017/2018, trở thành cầu thủ thứ 2 của Quỷ đỏ làm được điều này. Kỷ lục này trước đó thuộc về huyền thoại Andy Cole. Ngày 28/2/2017- MU 2-1 Chelsea (Vòng 28 Ngoại hạng Anh 2017/2018): Lukaku lập công giúp MU giành lại vị trí thứ 2 từ CLB Liverpool. Ngày 6/12/2017 Lukaku lập công giúp MU thắng ngược CSKA Moscow và giành ngôi nhất bảng A vòng bảng Champions League 2017/2018. Ngày 31/3/2018- MU vs Swansea (Vòng 32 Ngoại hạng Anh 2017/2018): Lukaku ghi 1 bàn thắng giúp MU giành thắng lợi với tỉ số 2-0, cá nhân anh cán mốc 100 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh. Anh cũng là cầu thủ trẻ thứ 5 trong lịch sử giải Ngoại hạng làm được điều này, sau Michael Owen, Wayne Rooney, Robbie Fowler và Harry Kane. Kết thúc mùa bóng 2017/2018. Tính riêng ở giải Ngoại hạng Lukaku cán mốc 16 bàn thắng cho MU, hiệu suất ghi bàn khá ấn tượng với một tân binh. Lukaku cũng đang thi đấu tuyệt hay trong màu áo tuyển Bỉ ở World Cup 2018. Với phong độ ấn tượng, ổn định tuyển thủ Bỉ được nhận định sẽ là quân bài không thể thiếu trong đội hình của HLV Mourinho ở MU.

