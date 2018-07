Trọng tài Nestor Pitana cầm còi trận chung kết World Cup 2018

Trọng tài Nestor Pitana bắt chính trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp với Croatia (Ảnh: Getty Images).

Sau khi xuất sắc đánh bại Bỉ và Anh ở vòng bán kết, Pháp và Croatia đã gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2018. Cuộc tranh tài này sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 15/7 (giờ Việt Nam).

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chỉ định trọng tài cầm còi trận chung kết World Cup 2018. Theo đó, ông Nestor Pitana đã được giao nhiệm vụ bắt chính trận đấu giữa Pháp vs Croatia.

Ông Nestor Pitana năm nay 43 tuổi là trọng tài người Argentina. Tại VCK World Cup 2018, ông đã cầm còi ở trận ra quân giữa Nga vs Saudi Arabia, Pháp vs Uruguay và Croatia vs Đan Mạch.

Trong các trận đấu mà trọng tài Nestor Pitana cầm còi ở World Cup 2018 có sự hiện diện của Pháp và Croatia thì hai đội bóng này đều giành chiến thắng. Nếu như Pháp thắng 2-0 trước Uruguay thì Croatia cũng đánh bại Đan Mạch trên loạt đấu súng.

Trọng tài Nestor Pitana sẽ làm việc với sự hỗ trợ của các trợ lý Hernan Maidana, Juan Belatti và trọng tài thứ 4 là Bjorn Kuipers./.

Cuộc đua “vua phá lưới” World Cup 2018: Cờ đến tay Harry Kane VOV.VN - Với 6 bàn thắng, Harry Kane đang dẫn đầu tuyệt đối trong cuộc đua đến danh hiệu "vua phá lưới" World Cup 2018.