U15 Việt Nam thua ngược Malaysia ở bán kết U15 Đông Nam Á

Sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng, U15 Malaysia được đánh giá cao hơn U15 Việt Nam trong trận bán kết 1 giải U15 Đông Nam Á, nhất là khi thầy trò ông Đinh Thế Nam đã phải rất vất vả mới thắng được Timor Leste để vào chơi vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.



Dù vậy, với tinh thần đang hưng phấn, U15 Việt Nam đã có khởi đầu tốt hơn đối thủ. Phút thứ 9, Văn Phong có xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm tung lưới U15 Malaysia.



Tuy nhiên, đội bạn cũng nhanh chóng thể hiện khả năng với bàn gỡ hòa ở phút 14. Mohanmad Nabil có cú dứt điểm rất căng khiến thủ môn Quang Trường dù cố gắng cũng không thể cản phá.





U15 Việt Nam thất bại trước U15 Malaysia ở bán kết giải U15 Đông Nam Á. (Ảnh minh họa: VFF).