U23 Hàn Quốc triệu tập ngôi sao ở Bundesliga dự U23 châu Á

Sau U23 Jordan, U23 Hàn Quốc là đội thứ 2 công bố danh sách cuối cùng các cầu thủ tham dự U23 châu Á ở Thái Lan vào tháng 1 tới. Trong bản danh sách 22 cầu thủ mà HLV Kim Hak-bum lựa chọn, đáng chú ý nhất là sự hiện diện của tiền vệ Jeong Woo-yeong, người đang khoác áo Freiburg ở Bundesliga.



Jeong Woo-yeong từng khoác áo các đội trẻ của Bayern Munich (Ảnh: Getty).