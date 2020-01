U23 Việt Nam đấu U23 Triều Tiên: Thời cơ cho những gương mặt mới?

U23 Việt Nam đã trải qua hai trận đấu đầu tiên ở U23 châu Á 2020 với vô vàn những khó khăn và chỉ có được hai trận hòa với tỷ số 0-0. Không thể nói các cầu thủ đã không nỗ lực, nhưng sự hiệu quả, đặc biệt trong khâu tấn công mà họ để lại ở những trận đấu với UAE và Jordan là rất ít.



Có nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan dẫn đến màn trình diễn của U23 Việt Nam chưa được như mong đợi một trong những lý do lớn nhất là việc các trụ cột chưa có thể lực tốt nhất cũng như lối chơi của chúng ta đã bị bắt bài.



HLV Park Hang Seo cần những gương mặt mới tạo đột biến để chia sẻ gánh nặng với Quang Hải. (Ảnh: Ngọc Duy).

Điều đó khiến HLV Park Hang Seo sẽ cần có những toan tính mới về nhân sự, có thể các cầu thủ "mới toanh" sẽ được tính đến trong trận đấu với Triều Tiên để có thể gây bất ngờ với đối thủ và tạo nên những sức bật mới trong bối cảnh chúng ta đang thực sự "khát bàn thắng" hơn bao giờ hết.



Nhìn sang U23 Thái Lan, HLV Nishino đã mạnh dạn có đến 8 sự thay đổi trong đội hình khi đội chủ nhà tiếp đón U23 Iraq và tính toán của ông thầy người Nhật đã chính xác khi U23 Thái Lan hòa Iraq và tiến vào tứ kết U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.



Tất nhiên, so sánh lực lượng giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là điều tương đối khập khiễng nhưng những gì mà HLV Nishino làm được hoàn toàn có thể là một hình mẫu để HLV Park Hang Seo hướng tới, nhất là khi quân số của U23 Việt Nam cũng còn những cầu thủ có khả năng gây đột biến chứ không phải hoàn toàn không có.



Hiện tại, nếu nói về những cầu thủ "mới toanh" và có xu hướng tấn công trong danh sách U23 Việt Nam dự U23 châu Á lần này, chúng ta có thể kể đến Hữu Thắng, Bảo Toàn, Mạnh Dũng. Đây là những cầu thủ chưa có nhiều dấu ấn khi lên tập trung U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo nhưng ít nhiều cũng đã thể hiện được khả năng ở những cấp độ trẻ hơn như U16 hay U19.



Một Hữu Thắng từng là "nhạc trưởng" của U16 Việt Nam năm 2016 hay một Nhâm Mạnh Dũng từng có bàn thắng đẹp mắt vào lưới U19 Hàn Quốc năm 2018 có thể vẫn còn hơi non so với các đàn anh, nhưng nếu họ được vào sân ở một thời điểm thích hợp có thể sẽ tạo nên những nét tươi mới trong đội hình vốn đang thiếu ý tưởng tấn công của U23 Việt Nam.



Hai, ba năm nữa, những cầu thủ như Hữu Thắng, Mạnh Dũng sẽ đóng vai trò đầu tàu trong những chiến dịch SEA Games và U23 châu Á của bóng đá Việt Nam và bây giờ là thời điểm không thể thích hợp hơn để họ tích lũy những kinh nghiệm quý báu nếu được trao cơ hội.



Những gương mặt như Mạnh Dũng, Hữu Thắng (2 cầu thủ giữa ảnh) hoàn toàn có thể tạo nên những khác biệt nếu được HLV Park Hang Seo sử dụng ở thời điểm thích hợp. (Ảnh: Ngọc Duy).

HLV Park Hang Seo là một người có xu hướng đề cao tính an toàn lên trước tiên, trước khi nghĩ đến chiến thắng, chúng ta cần đảm bảo sẽ không thua. Tuy nhiên, khi mà một trân hòa trước Triều Tiên cũng không khác gì một trận thua, HLV Park Hang Seo và các trợ lý có thể đã nghĩ đến những phương án táo bạo hơn.



Thêm vào đó, sau những gì đối thủ Triều Tiên đã thể hiện ở hai trận đấu đã qua, họ ở đẳng cấp thấp hơn U23 Việt Nam và khả năng những cầu thủ mới phát huy được năng lực khi vào sân cũng là điều hoàn toàn có cơ sở.



HLV Park Hang Seo từng có công phát hiện và bối dưỡng những cầu thủ ít được biết đến như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh trở thành những gương mặt sáng giá của bóng đá Việt Nam. Vì thế, cùng hi vọng ông sẽ làm được điều tương tự trong trận đấu tới với Triều Tiên để giúp U23 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp tiến vào tứ kết U23 châu Á 2020./.