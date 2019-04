VFF giảm án cho cầu thủ Cần Thơ đá phản lưới nhà: Bi hài án phạt

Hôm nay (23/4), Ban giải quyết khiếu nại đã quyết định giảm án “treo giò” công bố ngày 2/4, từ 11 trận xuống còn 7 trận cho đội trưởng của Cần Thơ, Nguyễn Văn Quân. Tuy nhiên mức phạt 20 triệu đồng Ban Kỷ luật VFF đưa ra trước đó vẫn được giữ nguyên.

Pha đá phản lưới nhà khó hiểu của Văn Quân. (Ảnh chụp màn hình).

Ở trận đấu giữa Cần Thơ và Bình Phước trong khuôn khổ Vòng loại Cúp Quốc gia 2019 vào cuối tháng 3 vừa qua đã diễn ra một tình huống hết sức trớ trêu khi cầu thủ Văn Quân của CLB Cần Thơ thay vì đá phạt lên từ phần sân nhà thì lại tự đá bóng vào lưới nhà.

Trọng tài không công nhận bàn thắng này và chỉ cho CLB Bình Phước hưởng phạt góc. Chung cuộc, đội bóng của Văn Quân thua 7-8 trong loạt sút luân lưu sau hai hiệp chính hòa 2-2.

Clip Văn Quân đá phản lưới nhà (Nguồn: OnSport).



Đây là lý do mà Ban Kỷ luật VFF ra quyết định phạt Văn Quân 20 triệu đồng và treo giò tới hết lượt đi giải hạng Nhất quốc gia 2019 (tương đương 11 trận) với lý do "thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bóng đá Việt Nam".

Chỉ sau 20 ngày ra án phạt, Ban giải quyết khiếu nại đã quyết định giảm án 4 trận treo giò cho Văn Quân. Hài hước ở chỗ, chính CLB Cần Thơ sau trận đấu này đã tước băng đội trưởng của cầu thủ sinh năm 1987, đồng thời treo giò 3 trận với Văn Quân, tuy nhiên vẫn gửi đơn khiếu nại lên VFF để xin giảm án cho trung vệ này.

Bi hài hơn khi Ban giải quyết khiếu nại VFF đồng tình với nhận định của đội bóng Tây Đô, cho rằng tình huống đá thẳng vào lưới nhà đó của Văn Quân chỉ thuần túy là lỗi chuyên môn, không phải bán độ.

Điều đáng nói ở chỗ, trong khoản 1 điều 54 về Dàn xếp trận đấu, tỷ số của Ban Kỷ luật VFF ghi rõ: “Người nào có hành vi nhằm làm sai lệch kết quả trận đấu thì bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ tối thiểu 04 trận và bị phạt tiền tối thiểu 15.000.000 đồng. Trường hợp nghiêm trọng có thể cấm thi đấu, cấm làm nhiệm vụ vĩnh viễn”.

Ở mức tối thiểu trong điều khoản trên thì cầu thủ đã bị treo giò 4 trận và phạt tiền 15 triệu đồng, trong khi con số ở mức án dành cho Văn Quân được công bố ban đầu là treo giò hết lượt đi (11 trận) và phạt tiền 20 triệu đồng, tức hành vi đá phản lưới nhà của Văn Quân được xét ở mức độ nặng hơn rất nhiều.

Vậy cơ sở và lý do gì Ban giải quyết khiếu nại VFF đồng tình với CLB Cần Thơ khi cho rằng đó chỉ là lỗi chuyên môn đơn thuần, chứ không phải bán độ? Đó là còn chưa kể sau 20 ngày công bố, mức án dành cho Văn Quân được giảm nhẹ xuống còn treo giò 7 trận, còn mức tiền phạt vẫn giữ nguyên mức 20 triệu đồng.

Chưa xử vụ CĐV quá khích Hải Phòng đốt pháo sáng ở Hàng Đẫy, VFF bất ngờ giảm án cho cầu thủ Cần Thơ đá phản lưới nhà. (Ảnh: Chi Chi).

Trong bối cảnh tất cả đang chờ đợi một bản án nghiêm khắc dành cho bộ phận CĐV quá khích của Hải Phòng đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2019 chiều tối 21/4 vừa qua thì Ban giải quyết khiếu nại VFF lại bất ngờ giảm nhẹ hình phạt dành cho cầu thủ Cần Thơ đá phản lưới nhà khó hiểu.

Việc này khiến câu hỏi được đặt ra liệu Ban Kỷ luật VFF có thể đưa ra một án phạt thực sự nghiêm khắc, đủ tính răn đe để hạn chế vấn nạn pháo sáng của một bộ phận CĐV quá khích Hải Phòng, vốn làm nhức nhối như một thách thức với những người làm bóng đá Việt Nam bấy lâu nay, thay vì một án phạt bi hài khác./.