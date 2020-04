VFF không đề cập chuyện giảm lương với thầy Park vì dịch Covid-19

Thời gian qua, trong bối cảnh thể thao nói chung và bóng đá nói riêng gần như "đóng băng" hoàn toàn vì đại dịch Covid-19, nhiều đội bóng trên toàn thế giới đã phải cắt giảm nhân sự cũng như lương, thưởng của các cầu thủ và nhân viên để chuẩn bị đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính. FIFA mới đây đã phải tung gói 2,7 tỷ USD hỗ trợ bóng đá toàn cầu.

Nếu như các CLB ở Premier League đang chờ kết luận và con số cụ thể giảm lương từ sự thống nhất cao của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) để áp dụng thì nhiều đội bóng ở La Liga đã chủ động yêu cầu cắt giảm tiền lương với cầu thủ và nhân viên.

VFF không đề cập chuyện giảm lương với HLV Park Hang Seo vì dịch Covid-19.

Ở châu Á nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng, vấn đề lương thưởng của các HLV và cầu thủ cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính diện rộng trên toàn xã hội. Cách đây 4 ngày, HLV Akira Nishino của Thái Lan cũng đã chấp nhận giảm 50% lương mức thu nhập vào khoảng 2 triệu Bath/tháng của ông (khoảng 2 tỉ đồng).

Nói về vấn đề này, người đại diện của thầy Park, Lee Dong-jun cho biết: "VFF không đề cập chuyện giảm lương với HLV Park Hang Seo. Đây là chuyện nhạy cảm, khó nói nhưng lại rất nhiều người quan tâm. Chúng tôi biết bóng đá thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang khó khăn vì Covid-19 nhưng không nhất thiết phải giảm lương. HLV Park Hang Seo vẫn làm việc và cống hiến cho bóng đá Việt Nam, thay vì giảm lương".

HLV Park Hang Seo ủng hộ 5.000 USD cho “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19”.

Trở lại Việt Nam vào ngày 23/2 sau kỳ nghỉ Tết, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đã chủ động cách ly theo đúng yêu cầu, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, do các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trong đợt tháng 3 bị hoãn lại vô thời hạn vì dịch bệnh, thầy Park không thể tập trung ĐT Việt Nam như kế hoạch, cũng như không thể theo dõi các cầu thủ thi đấu do V-League 2020 hay giải hạng Nhất cũng đều bị hoãn. Đây là lý do nhiều ý kiến cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc nên giảm lương trong bối cảnh khó khăn tài chính trên toàn xã hội.

"Nhiều người nói HLV Park Hang Seo lúc này ngồi không. Điều đó không đúng. Ông ấy thường xuyên họp với VFF để chuẩn bị kế hoạch. Ông cũng liên tục xem băng hình, chuẩn bị chiến thuật mới. Không phải cứ không có giải đấu là HLV không có việc gì làm. Chuyện tiền bạc thì HLV Park Hang Seo thực sự không biết và không quan tâm khi làm việc ở Việt Nam", người đại diện Lee Dong-jun chốt lại.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 26/3, HLV trưởng ĐTQG Park Hang Seo đã trao 5.000 USD ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch Covid-19”.

Mới nhất, HLV Park Hang Seo đã có mặt tại trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (46 Tràng Thi, Hà Nội) để cùng Đại sứ quán và một số doanh nghiệp Hàn Quốc trao số tiền 100.000 USD ủng hộ quỹ chống Covid-19. Bên cạnh số tiền trên, các doanh nghiệp còn ủng hộ thêm 50.000 khẩu trang, 500 thùng mì và 500 bao gạo./.