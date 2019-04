VFF phạt nặng cầu thủ Cần Thơ đá bóng về lưới nhà

Clip Nguyễn Văn Quân đá bóng về lưới nhà (Nguồn: Next Media)

Sáng nay (2/4), Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-LĐBĐVN về việc xử lý kỷ luật đối với cầu thủ Nguyễn Văn Quân của Cần Thơ.



Theo đó, Nguyễn Văn Quân bị phạt 20 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết lượt đi Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia LS năm 2019. Nguyên nhân cầu thủ này bị phạt là do thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng ở trận đấu giữa Bình Phước vs Cần Thơ ngày 30/3/2019 trên SVĐ Bình Phước, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bóng đá Việt Nam.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cầu thủ Nguyễn Văn Quân có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Trước khi VFF công bố án phạt, Cần Thơ đã kỷ luật nội bộ Nguyễn Văn Quân vì lý do làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của đội bóng. Theo đó, cầu thủ này bị tước băng đội trưởng và đình chỉ thi đấu 3 trận./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Cầu thủ đá phạt thẳng về lưới nhà bị Cần Thơ bị treo giò 3 trận VOV.VN - Cầu thủ đá phạt thẳng về lưới nhà, Nguyễn Văn Quân đã bị Cần Thơ treo giò 3 trận và tước băng đội trưởng. Clip: Cầu thủ Cần Thơ tự đá về lưới nhà bị trọng tài “tuýt còi“ VOV.VN - Clip cầu thủ Nguyễn Văn Quân của Cần Thơ đưa bóng về lưới nhà khó hiểu ở trận đấu với Bình Phước tại Cúp Quốc gia.

PV/VOV.VN

PC_Article_AfterShare_1