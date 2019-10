VFF quyết tâm ngăn chặn pháo sáng ở trận Việt Nam - Malaysia

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà của ĐTVN trước ĐT Malaysia, trong khuổn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022, VFF đã tổ chức cuộc về công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu.



Tại cuộc họp các thành viên đều thống nhất tập trung đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho sự kiện. đặc biệt vấn đề pháo sáng đã được các thành viên thảo luận rất cụ thể.



VFF cùng lực lượng chức năng đang quyết tâm ngăn chặn việc CĐV đốt pháo sáng ở trận Việt Nam gặp Malaysia.