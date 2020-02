Vì Covid-19, ĐT Trung Quốc phải đá vòng loại World Cup ở Thái Lan

Trong thời gian qua, dịch Covid-19 liên tục có những diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Điều này khiến các hoạt động thể thao tại dự kiến diễn ra tại Trung Quốc phải bị hoãn lại. Những đội tuyển thể thao của Trung Quốc đều phải thi đấu ở nước ngoài.



Sân Buriram là nơi tổ chức trận Trung Quốc - Maldives ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 26/3. (Ảnh: Ngọc Duy).

Theo những diễn biến mới nhất, ĐT bóng đá nam Trung Quốc sẽ thi đấu trận sân nhà tại lượt trận sắp tới ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Buriram (Thái Lan). Đây là trận đấu mà ĐT Trung Quốc tiếp đón đội khách Maldives vào ngày 26/3. Để đảm bảo an toàn cho tất cả những thành phần tham dự trận đấu, phía LĐBĐ Thái Lan yêu cầu trận đấu này diễn ra trên sân không khán giả.



Bên cạnh việc chọn sân Buriram để tiếp đón ĐT Maldives, phía LĐBĐ Trung Quốc cũng đang cân nhắc sẽ sử dụng luôn sân vận động này để làm nơi thi đấu trận gặp Guam vào ngày 31/3. Lý do là bởi các cầu thủ Trung Quốc sẽ không thể nhập cảnh vào Guam (vùng đất thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương) nên trận đấu không thể diễn ra ở Guam như kế hoạch ban đầu.



Dù không thể thi đấu các trận vòng loại World Cup 2022 ở đúng địa điểm đã được lên kế hoạch ban đầu nhưng ban huấn luyện ĐT Trung Quốc vẫn tin tưởng đội bóng này sẽ có trọn vẹn 6 điểm ở 2 trận đấu tới do Maldives và Guam đều là những đối thủ dưới cơ khá nhiều so với Trung Quốc.



Hiện tại, ĐT Trung Quốc đang đứng thứ 2 tại bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với chỉ 7 điểm sau 4 trận. Nếu muốn đi tiếp vào vòng loại cuối cùng, ĐT Trung Quốc cần có những kết quả tốt ở 4 trận còn lại./.