V-League 2020 tạm hoãn: HAGL chọn quân xanh đá giao hữu

HAGL khởi đầu khá tốt ở V-League 2020.

Hiện tại, V-League 2020 đang tạm hoãn do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, câu lạc bộ HAGL vẫn cho các cầu thủ tập luyện để duy trì thể lực, cảm giác bóng cho các cầu thủ.



Để giúp các cầu thủ duy trì phong độ, tạo sự hưng phấn cho các cầu thủ, đặc biệt là những cái tên chưa có cơ hội ra sân ở 2 vòng đấu tại V-League 2020 vừa qua, HAGL sẽ có trận giao hữu với câu lạc bộ Bóng đá Công an Nhân dân.

Trận đấu sẽ diễn ra bên trong Học viện bóng đá HAGL vào lúc 15h30 chiều ngày 20/3. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên trận đấu giữa HAGL vs Công an Nhân dân sẽ đá kín.

HAGL khởi đầu khá tốt ở V-League 2020, khi giành được 4 điểm/2 trận đấu. Đội chủ sân Pleiku giành chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh ở trận ra quân, sau đó hòa 3-3 trước Viettel tại Hàng Đẫy. Sau 2 vòng đấu, đội bóng của HLV Lee Tae-hoon đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu là CLB TPHCM 2 điểm./.