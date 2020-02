Vòng 1/8 Champions League: Thách thức cho ĐKVĐ Liverpool

Sau hơn 2 tháng chờ đợi, Champions League sẽ trở lại vào giữa tuần này với loạt trận lượt đi vòng 1/8. Trong số 4 cặp đấu diễn ra giữa tuần này, màn đọ sức đáng chờ đợi nhất sẽ diễn ra trên sân Wanda Metropolitano giữa Atletico Madrid và Liverpool. 2 đội bóng có 2 lối chơi khác nhau và cũng đang ở trong những hoàn cảnh trái ngược chắc chắn sẽ tạo nên một cặp đấu không dễ dự đoán.



Atletico hứa hẹn sẽ gây ra không ít khó khăn cho Liverpool. (Ảnh: Getty).

Xét về phong độ và lực lượng, Liverpool rõ ràng đang chiếm thế thượng phong và đương nhiên được đánh giá cao hơn đội bóng Tây Ban Nha. The Kop đang sở hữu chuỗi 17 trận thắng liên tiếp ở Premier League với sức mạnh gần như không thể ngăn cản. Trong khi đó, Atletico đang gặp nhiều vấn đề cả về chuyên môn lẫn lực lượng và cả niềm tin ở La Liga. Đoàn quân của Simeone gần như không biết cách ghi bàn vào lưới đối thủ, kể cả những đội bóng yếu. 5 trận gần nhất, Los Rojiblancos chỉ thắng được 1 và đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH.



Dù vậy, trong 1 trận đấu cụ thể, Atletico vẫn có lý do để hi vọng, nhất là khi HLV Simeone đã được chứng thực như một "bậc thầy" về việc dẫn dắt các đội bóng thi đấu trong thế cửa dưới. Chiến lược gia người Argentina đã 2 lần dẫn dắt Atletico vào đến chung kết 2 Champions League 2 lần trong 3 năm từ 2014 đến 2016 với lối chơi như vậy.



Nên nhớ rằng Liverpool dù đang có chuỗi thắng ấn tượng nhưng cũng đã trải qua nhiều phen "thót tim" trong các trận đấu gần đây trước những đối thủ phòng ngự khoa học và tập trung. Vì lẽ đó, những thách thức không nhỏ đang chờ đón đoàn quân của HLV Jurgen Klopp trong chuyến hành quân đến Madrid đêm thứ Ba tới.



Tài năng của Haaland ở những trận cầu lớn sẽ được kiểm chứng khi Dortmund chạm trán PSG. (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, cặp đấu Dortmund gặp PSG cũng là màn đọ sức không thể bỏ qua. Bên cạnh bộ ba tấn công trứ danh Cavani-Neymar-Mbappe của PSG, khán giả cũng sẽ có dịp được chứng kiến chân sút trẻ Haaland thể hiện ra sao trong trận đấu có thể coi là "lớn" thực sự đầu tiên của anh kể từ khi tới Dortmund.



Ở 2 cặp đấu còn lại, Tottenham đang có dấu hiệu hồi sinh sẽ đón tiếp một Leipzig đang ngày càng trưởng thành tại Bundesliga. Dù được dẫn dắt bởi HLV dạn dày kinh nghiệm Champions League cùng với vị thế của các nhà đương kim á quân nhưng sẽ không dễ để Tottenham có thể "bắt nạt" được một Leipzig tràn đầy sức trẻ và đang vươn lên trở thành thế lực của bóng đá Đức.



Cặp đấu cuối cùng diễn ra trong tuần này là trận đấu giữa Valencia và Atalanta. Xét về tên tuổi của 2 đội, cặp đấu này sẽ không có sức hút bằng các trận đấu khác của tuần. Tuy nhiên, đừng quên rằng Valencia vừa thắng Barca 2-0 cách đây chưa lâu trong khi Atalanta đã có đến gần 30 bàn thắng chỉ trong 9 trận đấu của họ từ đầu năm 2020 ở một giải đấu vốn đề cao sự chắc chắn như Serie A.



Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp loạt trận vòng 1/8 Champions League giữa tuần này.

Rõ ràng, 4 cặp đấu của Champions League tuần này đều là những trận mà người hâm mộ bóng đá sẽ khó có thể bỏ qua. Nó sẽ giống như "món khai vị" đầu hấp dẫn dành cho tín đồ của giải đấu số 1 thế giới cấp CLB trước khi chúng ta được thưởng thức "món chính" là những trận cầu đầy duyên nợ của những đội bóng hàng đầu vào tuần sau./.