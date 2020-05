Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020: Hà Nội FC dễ thở, Nam Định gặp khó

Những cú sốc ở vòng sơ loại



Cúp Quốc gia 2020 được khai mạc trên sân vận động Thiên Trường vào ngày 23/5 bằng trận đấu giữa Nam Định vs HAGL. Sức nóng của trận đấu này thu hút 15.000 khán giả tới sân xem, cổ vũ cho hai đội.

Nam Định thắng thuyết phục HAGL trên sân nhà



Nam Định với sự tiếp lửa của đông đảo khán giả nhà đã thi đấu rất hay, biết trừng phạt sai lầm của đối phương. Sau 90 phút tranh tài, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0 để đoạt vé vào vòng 1/8.

Trong hai ngày 24 và 25/5, vòng loại Cúp Quốc gia 2020 tiếp tục diễn ra sôi nổi, hấp dẫn trên khắp các khán đài cả nước. Bà Rịa - Vũng Tàu tạo nên cú sốc đầu tiên khi đánh bại Sài Gòn FC trên sân nhà.

Đội bóng của HLV Trần Minh Chiến dù chơi ở giải Hạng nhất, nhưng bằng đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý, họ đã quật ngã Sài Gòn FC, đội đang có phong độ cao với tỉ số 2-1 để ẵm vé đi tiếp.

Trong ngày 25/5, Đồng Tháp sau lùm xùm của vụ nhóm cầu thủ trẻ tham gia dàn xếp tỉ số đã thi đấu rất hay trước Hải Phòng. Các học trò của HLV Trang Văn Thành chơi máu lửa, ghi được 2 bàn thắng chỉ sau 11 phút bóng lăn. Mặc dù sau đó Hải Phòng đã chơi tốt hơn, nhưng Đồng Tháp vẫn giữ được trái tim nóng, cái đầu lạnh để giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Những đội bóng còn lại giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 gồm có An Giang, SHB Đà Nẵng, SLNA, Thanh Hóa, Viettel, Bình Phước và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hà Nội FC dễ thở, Nam Định gặp khó

Chiến thắng 2-0 trước HAGL giúp Nam Định thắng tiến vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ là Than Quảng Ninh, một trong những ứng viên cho chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Đồng Tháp thắng sốc Hải Phòng

Than Quảng Ninh không phải đá vòng loại nên các học trò của HLV Phan Thanh Hùng có nguồn thể lực tốt hơn. Lợi thế thứ 2 là Than Quảng Ninh sẽ được chơi trên sân nhà trước Nam Định. Do đó, Nam Định được dự đoán gặp nhiều khó khăn ở chuyển làm khách trên sân Cẩm Phả.

Ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, đương kim vô địch Hà Nội FC sẽ đối đầu với Đồng Tháp. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã chuẩn bị rất chu đáo cho trận đấu với Đồng Tháp.

Theo đó, Hà Nội FC đã có 3 trận giao hữu trước vòng 1/8 trước Viettel (2 trận) và Than Quảng Ninh (1 trận) và đều giành chiến thắng. Dù hàng thủ sứt mẻ lực lượng khi Đình Trọng, Duy Mạnh chấn thương, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm phần nào thử nghiệm thành công ở những trận đấu giao hữu.

Đồng Tháp gây sốc khi giành chiến thắng trước Hải Phòng, nhưng trước Hà Nội FC nhỉnh hơn về mọi mặt và được thi đấu trên sân nhà. Cơ hội để thầy trò HLV Trang Văn Thành gây bất ngờ là rất khó.

Những trận đấu còn lại của vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 là cuộc đọ sức giữa An Giang vs Viettel, SLNA vs Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM vs SHB Đà Nẵng, Bình Dương vs Thanh Hóa, Cần Thơ vs Bình Phước và Quảng Nam vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh./.