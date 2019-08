Vòng 21 V-League 2019: Thanh Hóa mất “siêu tiền đạo”, TP HCM gặp khó

Trước thềm vòng 21 V-League 2019, Tại sân Thanh Hóa, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ tiếp đón Hải Phòng. Tại vòng đấu này, đội bóng xứ Thanh sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Rimario Gordon sau khi ngoại binh này đá dính thẻ đỏ trong trận gặp Quảng Nam ở vòng 19.

Thanh Hóa FC mất tiền đạo chủ lực Rimario Gordon ở vòng 21 V-League 2019.



Cũng giống như Thanh Hóa, Hải Phòng cũng mất đi “bức tường thép” Lâm Quí khi cầu thủ sinh năm 1997 này đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Bên cạnh đó, TP HCM và Than Quảng Ninh cũng rơi vào tính cảnh tương tự khi không có được lực lượng mạnh nhất khi trung vệ Ewonde Epassi (TP HCM). Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) cũng không thể góp mặt ở vòng 21 do thẻ phạt và án treo giò.

Ngoài ra, các cầu thủ như Lê Đức Lộc (Quảng Nam), Nguyễn Việt Phong (Viettel) và Nguyễn Trung Đại Dương (Khánh Hòa) cũng không có tên trong danh sách đăng ký ở vòng 21 V-League do thẻ phạt./.