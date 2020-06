Vòng 4 V-League 2020: Nóng ở xứ Thanh và Pleiku

Thanh Hóa vẫn chưa giành được điểm số nào ở v-League 2020 sau 3 vòng đấu. Trận thua 1-2 trước Quảng Nam ở vòng 3 khiến bầu Đệ phải tổ chức cuộc họp khẩn và quyết định chia tay HLV Fabio Lopez.



Ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh quyết định chọn HLV Nguyễn Thành Công ngồi vào chiếc ghế nóng. Và ngay ở trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của Thanh Hóa, HLV Nguyễn Thành Công sẽ đối đầu với đội bóng quê hương SLNA.

SLNA đang thể hiện phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay khi duy trì thành tích bất bại để lọt top 3 sau 3 vòng đấu. Sự bùng nổ và tỏa sáng của Phan Văn Đức chính là chìa khóa giúp SLNA đang bay cao.

SLNA (áo vàng) đang có phong độ rất tốt ở mùa giải năm nay (Ảnh: VPF).

Xét về phong độ, SLNA được đánh giá nhỉnh hơn Thanh Hóa, nhưng đội bóng của HLV Ngô Quang Trường lại phải thi đấu trên sân khách, điều vốn không phải là điểm mạnh của đội chủ sân Vinh.

Ngoài ra, lịch sử đối đầu của SLNA trước người hàng xóm cũng không thực sự tốt. Thống kê chỉ ra rằng, SLNA chỉ thắng 2, hòa 1 và thua tới 7 khi đọ sức với Thanh Hóa ở 10 trận gần nhất trên mọi mặt trận.

Về lực lượng, Thanh Hóa có dàn cầu thủ chất lượng và các cầu thủ rất muốn chứng minh năng lực với HLV Nguyễn Thành Công nên sẽ chơi với quyết tâm cao nhất, phong độ tốt nhất. Vì vậy, SLNA được dự đoán sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Cũng trong ngày hôm nay (12/6), HAGL sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Nam Định. Đây là trận đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay mà HAGL được đá trên sân nhà và có sự cổ vũ của khán giả.

Sau chuỗi thành tích bết bát với 2 trận thua trước Nam Định (vòng loại Cúp Quốc gia) và Hà Nội FC tại vòng 3 V-League, thầy trò HLV Lee Tae-hoon buộc phải đứng dậy, chiến đấu để cứu lấy mình và củng cố niềm tin nơi người hâm mộ.

Du có phong độ không tốt, nhưng bù lại HAGL được lịch sử chống lưng. Theo đó, ở 5 lần đọ sức gần nhất với đội bóng thành nam tại thánh địa của mình, HAGL duy trì thành tích toàn thắng. Đây là điểm tựa vững chắc để HLV Lee Tae-hoon và các học trò có thể chấm dứt chuỗi trận tệ hại của mình.

Ngoài 2 trận cầu đáng chú ý giữa Thanh Hóa vs SLNA, HAGL vs Nam Định thì những trận đấu muộn vòng 4 V-League 2020 còn có các cặp đấu khác như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội FC, CLB TPHCM vs Sài Gòn FC.

