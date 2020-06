Vòng 5 V-League 2020: Công Phượng chứng minh năng lực?

Chiều nay (17/6), các sân cỏ cả nước tiếp tục sôi động với những trận đấu ở vòng 5 V-League 2020. Trận cầu sớm nhất của vòng đấu này là cuộc so tài giữa Quảng Nam với Bình Dương trên sân vận động 19/8.



Ở vòng đấu trước nếu như Quảng Nam bất ngờ thua đậm 1-6 trước SHB Đà Nẵng thì Bình Dương có chiến thắng sốc trước Hải Phòng. Hiện tại, Bình Dương đang đứng thứ 4 với 7 điểm, hơn Quảng Nam tới 3 điểm, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn không được phép chủ quan.

Bình Dương thắng 5 sao Hải Phòng ở vòng 4.

Bởi vì, Quảng Nam luôn chơi rất tốt khi được thi đấu trên sân 19/8. Ngoài ra, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt cũng có thành tích đối đầu rất tốt với Bình Dương, khi thắng 5, hòa 3 và chỉ thua 2 trong 10 lần so tài gần nhất trước đối thủ.

Cùng giờ với trận đấu giữa Quảng Nam vs Bình Dương là màn so tài của Hải Phòng với Than Quảng Ninh. Hải Phòng có lợi thế khi được chơi trên sân nhà ở vòng 5, nhưng đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn đang bị tổn thương nặng nền sau trận thua tan nát trước Bình Dương.

Trở về thánh địa Lạch Tray, Hải Phòng được kỳ vọng sẽ lấy lại hình ảnh của mình như ở 3 vòng đấu đầu tiên. Trong khi đó, Than Quảng Ninh dù được đánh giá là ứng viên vô địch, nhưng sau 4 vòng đấu, đội bóng này mới giành được 4 điểm, việc vắng Hải Huy vì chấn thương là thiệt thòi rất lớn cho đội bóng đất Mỏ ở trận so tài với Hải Phòng.

Trận cầu tâm điểm của vòng 5 V-League 2020 trong ngày thi đấu 17/6 là cuộc so tài giữa CLB TPHCM với Viettel trên sân vận động Thống Nhất. Đây là trận đấu của hai đội bóng có lực lượng đồng đều với tham vọng soán ngôi Hà Nội FC để lên ngôi vô địch.

CLB TPHCM thua Sài Gòn FC ở vòng đấu thứ 4 (Ảnh: VPF).

Ở cuộc so tài này, CLB TPHCM được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội bóng của HLV Chung Hae-seong lại không có được tinh thần tốt nhất, khi nhận thất bại 0-1 trong trận derby với Sài Gòn FC ở vòng đấu trước.

Dù được đầu tư rất mạnh tay trước thềm mùa giải, nhưng HLV Chung Hae-seong vẫn gặp khó khăn trong việc biến CLB TPHCM thành cỗ máy chiến thắng. Những tân binh của đội chủ sân Thống Nhất chưa chứng minh được năng lực của mình, lối chơi của CLB TPHCM cũng thiếu đi sự đột biến.

Công Phượng sau khi chơi tốt ở AFC Cup và 2 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2020 đã thi đấu mờ nhạt ở vòng đấu trước. Do đó, trận đấu với đối thủ cứng như Viettel là cơ hội tốt để tiền đạo sinh năm 1995 chứng minh giá trị của mình.

Bên kia chiến tuyến, Viettel dưới thời HLV Trương Việt Hoàng vẫn duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng, 2 trận hòa. Nhưng, lối chơi của Viettel cũng chưa thực sự nhuần nhuyễn, khi gặp những đối thủ đồng cân, đồng lạng, đội bóng áo lính thi đấu khá căng cứng. Nếu cải thiện được vấn đề này thì Viettel hoàn toàn có thể rời Thống Nhất với ít nhất 1 điểm./.