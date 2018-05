Vòng 7 V-League 2018: Cơ hội nào cho HAGL?

Thông tin, nhận định vòng 7 V-League 2018 (nguồn: VPF)

Cơ hội nào cho HAGL?

HAGL đã có chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 6 V-League 2018 để leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Tuy nhiên, đội bóng “phố núi” vẫn mang tới sự bất an cho người hâm mộ.

Mặc dù, HAGL vẫn chơi tấn công hay, đẹp mắt, nhưng khả năng tận dụng cơ hội vẫn chưa được tốt. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của bầu Đức mới ghi được 7 bàn thắng (1,16 bàn/trận), lọt lưới 11 lần (1,8 bàn/trận).

Tại vòng 7 V-League 2018, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân 19/8 của Khánh Hòa. Đây được dự báo là chuyến đi đầy bão táp của Lương Xuân Trường và các đồng đội.

HAGL hứa hẹn gặp nhiều khó khăn khi làm khách trước Khánh Hòa.

Hiện tại, Khánh Hòa đang có phong độ rất cao. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân giành 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đây là màn khởi đầu như mơ của đội chủ sân 19/8.

Cho dù, Khánh Hòa chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 6 vòng đấu, kém HAGL 1 bàn, nhưng bù lại, đội bóng này lại có hàng thủ xuất sắc. Họ mới để lọt lưới 2 lần, cùng với Hà Nội FC là hai đội có hàng thủ vững chắc nhất V-League 2018.

Lịch sử đối đầu của HAGL với Khánh Hòa cũng không tốt. Trong 5 lần đọ sức gần nhất, đội bóng phố núi giành được 1 chiến thắng, thua tới 4. Mùa giải năm ngoái, HAGL thua cả 2 trận đi và về, ghi được 2 bàn thắng, lọt lưới 6.

Với lợi thế sân nhà, lối chơi lì lợm, sắc bén trong phản công, Khánh Hòa là liều thuốc thử mạnh đối với HAGL. Nếu đội khách phòng thủ tệ như những trận đã qua thì việc rời sân 19/8 với bàn tay trắng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Chờ FLC Thanh Hóa trở lại đường đua vô địch

FLC Thanh Hóa được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2018. Tuy nhiên, các nhà đương kim Á quân đã không thể hiện được nhiều, khi chỉ giành được 8 điểm sau 6 vòng đấu, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng.

HLV Marian Mihail – người được bổ nhiệm ở đầu mùa giải năm nay đã phải chia tay FLC Thanh Hóa ngay sau trận thua 1-3 trước Khánh Hòa vì thành tích tệ hại và nhiều lý do liên quan khác.

FLC Thanh Hóa khởi đầu V-League 2018 không tốt (Ảnh: Dương Thuật).

Trước khi vòng 7 V-League 2018 khởi tranh, ban lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã bổ nhiệm HLV Nguyễn Đức Thắng ngồi vào chiếc ghế nóng. Và mục tiêu của tân HLV này là giúp FLC Thanh Hóa trở lại đường đua đến ngôi vô địch.

Thật trùng hợp khi đối thủ tiếp theo của FLC Thanh Hóa tại vòng 7 V-League 2018 lại là Sài Gòn FC, đội bóng mà HLV Nguyễn Đức Thắng làm việc ở mùa giải 2017. Và trước một Sài Gòn FC đang vật lộn phía dưới bảng xếp, HLV Đức Thắng có cơ hội ghi điểm trước BLĐ của FLC Thanh Hóa.

Ngoài cuộc đọ sức giữa Khánh Hòa vs HAGL, FLC Thanh Hóa vs Sài Gòn FC, vòng 7 V-League 2018 còn có các màn đối đầu khác như: Bình Dương vs Quảng Nam, Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng, XSKT Cần Thơ vs Than Quảng Ninh và TPHCM vs Hà Nội./.