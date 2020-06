Vòng 7 V-League 2020: Nóng ở Lạch Tray, gay cấn ở xứ Thanh

Chiều nay (29/6), V-League 2020 tiếp tục khởi tranh với các lượt trận tại vòng 7. Ở vòng đấu này, trận chiến giữa Hải Phòng vs HAGL và Thanh Hóa vs Than Quảng Ninh nhận được sự chú ý hơn cả của người hâm mộ.



Ở trận chiến tại Lạch Tray, Hải Phòng sau trận thắng Nam Định đã leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 8 điểm và đang có tinh thần rất tốt. Do đó, mục tiêu của thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn không gì khác là giành trọn 3 điểm trước HAGL.

HAGL cũng có cùng 8 điểm với Hải Phòng, nhưng đội bóng của HLV Lee Tae-hoon tạm đứng thứ 8 do hơn chỉ số phụ. Nhưng, ở vòng đấu trước, HAGL đã thất bại 1-3 ở chuyến làm khách trên sân vận động Hòa Xuân.

HAGL thi đấu rất tệ mỗi khi đá trên sân khách (Ảnh: Dương Thuật).

Đó là trận thua mà hàng thủ của đội chủ sân Peliku đã mắc những sai lầm nghiệp dư, bị SHB Đà Nẵng khai thác triệt để. Đây cũng là căn bệnh của đội bóng phố núi từ đầu mùa giải năm nay mà HLV Lee Tae-hoon chưa tìm ra lời giải.

Một căn bệnh khác của HAGL ở mùa giải năm nay là “khôn nhà dại chợ”. Hiện tại, đội bóng này là một trong 3 câu lạc bộ có thành tích thi đấu tệ nhất trên sân khách tại V-League 2020, khi mới giành được vỏn vẹn 1 điểm.

Sức nóng, sức ép ở Lạch Tray sẽ rất lớn nên HLV Lee Tae-hoon cần có những biện pháp tâm lý tốt cho các học trò, bằng không đội bóng này rất dễ bị Hải Phòng trừng phạt và thêm một lần nữa ôm hận, khi rời xa thánh địa Pleiku.

Trận đấu đáng chú ý thứ 2 là màn so tài giữa Thanh Hóa vs Than Quảng Ninh trên sân vận động Thanh Hóa. Ở thời điểm này, phong độ của 2 đội là như nhau, khi giành được 7 điểm ở 3 trận đấu gần nhất.

Xét về lực lượng, Thanh Quảng Ninh được đánh giá nhỉnh hơn Thanh Hóa đôi chút, đặc biệt là họ có 2 tiền đạo ngoại binh đang chơi rất tốt. Tuy nhiên, Thanh Hóa lại có lợi thế sân nhà và tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

Kể từ khi HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Thanh Hóa, đội bóng này đã khoác lên mình một diện mạo mới, thi đấu có nét, đoàn kết hơn rất nhiều. Những chiến thắng trước Nam Định và Viettel giúp Thanh Hóa thoát khỏi vị trí cuối bảng và tiến gần hơn tới top 8.

HLV Nguyễn Thành Công (áo kẻ) đang giúp Thanh Hóa hồi sinh mạnh mẽ (Ảnh: Dương Thuật).

Mặc dù có thành tích đối đầu không tốt với Than Quang Ninh, khi toàn thua ở 3 trận chiến gần nhất, nhưng tại sân nhà của mình, đội bóng xứ Thanh thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1 trước đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng.

Sau chuỗi trận thăng hoa, việc gặp Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 7, đội bóng có lối đá tấn công đẹp mắt và thi đấu rất hiệu quả là liều thuốc thử đủ mạnh để cho thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chứng minh năng lực.

Cũng tại vòng 7 thì đội đầu bảng TPHCM và nhà đương kim vô địch Hà Nội FC được dự đoán có trận chiến dễ dàng, khi được thi đấu trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC.

Trong khi đó, Nam Định và Quảng Nam sẽ gặp những thử thách rất lớn. Nếu như Nam Định phải đối đầu với đội nhì bảng SLNA thì Quảng Nam sẽ tài với đội bóng đang rất khát điểm là Viettel trên sân nhà./.