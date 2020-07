Vòng 8 V-League 2020: Nỗi sợ hãi của nhà vua

Nỗi sợ hãi của nhà vua



Hà Nội FC được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League 2020. Nhưng, những chấn thương của Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Kiên, Quang Hải… và hàng loạt các trụ cột khiến đội chủ sân Hàng Đẫy thi đấu không tốt.

Sau trận thua 0-1 trước Sài Gòn FC tại vòng 7 V-League 2020, nhà đương kim vô địch có được vỏn vẹn 10 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu là CLB TPHCM 4 điểm.

Hà Nội FC thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà ở V-League 2020.

Sân nhà Hàng Đẫy – nơi Hà Nội FC gieo sầu cho biết bao đội bóng V-League, Đông Nam Á và cả châu Á giờ đây đã mất thiêng. Ở 2 trận đấu gần nhất tại thánh địa của mình, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đều trắng tay, khi thua SLNA và Sài Gòn FC.

Khoảng cách 4 điểm với đội đầu bảng CLB TPHCM không phải lớn, nó có thể được san lấp chỉ sau 2 vòng đấu, nhưng Hà Nội FC đang bộc lộ nhiều vấn đề. Do thiếu hụt lực lượng vì chấn thương, HLV Chu Đình Nghiêm phải đôn các cầu thủ trẻ lên để rèn quân, sử dụng những siêu dự bị đá chính.

Hạn chế về năng lực đã thể hiện rõ, khi những người được chọn không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngay cả những cánh chim đầu đàn như Văn Quyết cũng thi đấu dưới khả năng, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn.

Trong thời điểm khó khăn, Hà Nội FC sẽ sẽ tài với Viettel, một trong những ứng viên vô địch ở V-League 2020. Hiện tại, đội bóng áo lính có lực lượng gần như mạnh nhất của mình, họ cũng vừa giành chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Quảng Nam.

Tinh thần của Viettel đang lên và họ cũng đang rất khát điểm để đua tranh ngôi vô địch với Hà Nội FC. Nếu xét về tương quan lực lượng, Viettel không thua kém bất cứ đội bóng nào ở V-League, ngay cả đó là Hà Nội FC, nhưng đội bóng này thi đấu chưa thực sự nhuần nhuyễn, phong độ phập phù, thành tích thi đấu lẹt đẹt trên sân nhà.

Đó là một trong những điểm yếu mà Hà Nội FC có thể khai thác từ phía Viettel. Một điểm đáng lưu ý nữa là Viettel không chơi tử thủ như SLNA và Sài Gòn FC nên Hà Nội FC sẽ dễ đá hơn, cơ hội ghi bàn có thể sẽ nhiều hơn. Nhưng, hàng thủ của Hà Nội FC cũng sẽ phải làm việc vất vả hơn, khi Viettel có những tiền đạo ngoại binh có bản năng săn bàn đáng nể mà nếu theo kèm không tốt, họ sẽ bị trả giá.

Ngày hội bóng đá ở xứ Thanh

Thanh Hóa dưới triều đại của HLV Nguyễn Thành Công đang khiến mọi đối thủ ở V-League 2020 phải e ngại. Sau chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp, đội bóng xứ Thanh từ vị trí cuối bảng đã leo lên thứ 7 với 10 điểm/7 trận.

Sau những chiến thắng liên tiếp, tinh thần của Thanh Hóa lên rất cao và đang quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đấu với SHB Đà Nẵng. Lợi thế cho Thanh Hóa là họ được chơi trên sân nhà, nơi mà đội bóng này có chuỗi 4 trận bất bại trước đội bóng sông Hàn (3 chiến thắng, 1 trận hòa).

Thanh Hóa có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp.

Tuy nhiên, để khuất phục được SHB Đà Nẵng không phải là điều đơn giản. Kể từ trận thắng 6-1 trước Quảng Nam ở vòng 4, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã hồi sinh mạnh mẽ để leo lên vị trí thứ 11 với 8 điểm.

Ở vòng đấu thứ 7, SHB Đà Nẵng làm khách trước CLB TPHCM đang có phong độ rất cao, nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn hiên ngang rời sân Thống Nhất với 1 điểm trong tay.

HLV Nguyễn Thành Công và các học trò cần nhớ rằng, SHB Đà Nẵng đã bất bại trước Thanh Hóa ở mùa giải năm ngoái, khi giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Do đó, nếu HLV Nguyễn Thành Công không chọn được đấu pháp hợp lý cho Thanh Hóa, đội bóng này có thể rơi điểm hoặc thất bại trước đội bóng song Hàn.

Ngoài 2 trận cầu đáng chú ý này thì ở vòng 8 V-League 2020 còn có những trận đấu khác như HAGL vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng vs Sài Gòn FC, Quảng Nam vs SLNA, Than Quảng Ninh vs Nam Định và CLB TPHCM vs Bình Dương.

Ở các trận đấu này thì HAGL, Sài Gòn FC, SLNA, Than Quảng Ninh và CLB TPHCM được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, nếu những câu lạc bộ này chơi không đúng sức, họ vẫn có thể thất bại. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến diễn biến các trận đấu ở vòng 8 V-League 2020, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.