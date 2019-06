Vòng loại EURO 2020: Tây Ban Nha “dạo chơi” tại đảo Faroe

Hành quân đến đảo Faroe, ĐT Tây Ban Nha được dự báo sẽ có một trận đấu dễ dàng khi đối thủ kém hơn rất nhiều về đẳng cấp.



Chỉ cần đúng 5 phút, La Roja đã có bàn mở tỷ số với cú đánh đầu chính xác của Sergio Ramos.



Đến phút 19, tỷ số được nhân đôi cho đội khách với cú đi bóng và dứt điểm như ở thời đỉnh cao của Jesus Navas.





Tây Ban Nha (áo đỏ) thắng dễ đảo Faroe ngay trên sân khách. (Ảnh: Getty).

