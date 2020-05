Vòng sơ loại Cúp QG: Thất vọng HAGL và bất ngờ từ các đội “chiếu dưới“

Sau hơn 2 tháng gián đoạn vì dịch Covid-19, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã trở lại với Vòng sơ loại Cúp QG 2020. 10 trận đấu được diễn ra trên khắp cả nước với điều kiện khán giả được vào sân.



HAGL gây thất vọng ở vòng sơ loại Cúp QG (Ảnh: Dương Thuật).

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu này là cuộc đọ sức ở Thiên Trường giữa Nam Định và HAGL. Với lợi thế được sự cổ vũ cuồng nhiệt của 10.000 khán giả nhà, đội bóng thành Nam đã có trận đấu ấn tượng và vượt qua HAGL 2-0 nhờ các bàn thắng của Rafaelson và Mai Xuân Quyết.

Vòng sơ loại Cúp QG 2020 cũng chứng kiến những bất ngờ từ các đội bóng hạng Nhất. Trên sân Bà Rịa, đội bóng mới thăng hạng Nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu đánh bại Sài Gòn FC 2-1 nhờ cú đúp của cầu thủ trẻ Chu Văn Kiên. Trong khi đó dưới thời tiết nắng nóng lúc 15h30 tại Cao Lãnh, đội chủ nhà Đồng Tháp hạ Hải Phòng 3-1 với các pha lập công của Trương Huỳnh Anh Khoa và Võ Thanh Hậu.



Kết quả chi tiết vòng sơ loại Cúp QG 2020 (Ảnh: VPF).

2 đội bóng hạng Nhất khác cũng giành vé vào vòng 1/8 là An Giang và Bình Phước. Nếu như Bình Phước hạ Đắk Lắk 2-0 thì An Giang vượt qua Long An trên chấm luân lưu sau khi 90 phút chính thức kết thúc với tỷ số 2-2.

Ở các trận đấu còn lại, phần thắng đều thuộc về các đại diện V-League. SLNA hạ Bình Định 1-0 nhờ cú sút thành bàn của Nguyễn Sỹ Nam, Hà Đức Chinh ghi bàn từ chấm 11m giúp Đà Nẵng thắng Huế 1-0.



Trên sân PVF, bàn thắng ở phút bù giờ thứ 6 của Đình Tùng giúp Thanh Hóa hạ Phố Hiến 2-1. Viettel vượt qua chủ nhà Khánh Hòa sau tình huống lập công duy nhất của Việt Phong. Ở trận đấu muộn nhất, Hà Tĩnh đánh bại Tây Ninh 2-1 nhờ các bàn thắng đến từ Tuấn Hải và Hữu Quý.



Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp QG 2020 (Ảnh: VPF).

Ngay sau khi kết thúc vòng sơ loại, các đội bóng sẽ tiếp tục bước vào tranh tài ở vòng 1/8 với 8 cặp đấu diễn ra trong các ngày 30 và 31/5./.