Vượt mặt Liverpool, Chelsea sắp sở hữu Timo Werner

Báo giới Anh và Đức đồng loạt đưa tin Timo Werner đã đồng ý các điều khoản sơ bộ để gia nhập Chelsea, trong một thương vụ trị giá 60 triệu euro (53 triệu bảng) và nhận mức lương 180.000 bảng/tuần.



Chelsea sắp vượt qua Liverpool để có Timo Werner

Đây là thông tin khiến khá nhiều người bất ngờ bởi suốt thời gian qua, Werner luôn được coi là mục tiêu hàng đầu của Liverpool. Sở dĩ The Kop để Chelsea vượt lên trong thương vụ này là do họ lưỡng lự trong việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 53 triệu bảng của Werner với Leipzig trong khi The Blues sẵn sàng làm điều đó.



Theo nhiều nguồn tin, Chelsea đã chi ra số tiền 53 triệu bảng giải phỏng hợp đồng còn hiệu lực đến 2023 giữa Werner và Leipzig, đồng thời trả cho tiền đạo 24 tuổi mức lương 180.000 bảng/tuần.



Werner là tiền đạo hàng đầu của Bundesliga trong những năm qua. Mùa giải này, anh đã có cho mình 31 bàn thắng sau 40 lần ra sân trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Leipzig đoạt vé vào tứ kết Champions League. Werner là mẫu tiền đạo đa năng, không chỉ giỏi săn bàn mà còn có thể hoạt động rộng, thậm chí dạt biên trong sơ đồ 3 tiền đạo.



Dự kiến, thương vụ Chelsea chiêu mộ Werner sẽ được hoàn tất trong ít ngày tới./.