Watford - Chelsea: Trở lại quỹ đạo chiến thắng

Chelsea đang có phong độ tốt ở các trận đấu trước đó lại bất ngờ bị loại khỏi League Cup bởi trận thua MU giữa tuần qua. Đây có thể coi như một cú sốc "nho nhỏ" cho thầy trò Frank Lampard, những người đang rất hưng phấn sau chuỗi trận thắng liên tiếp trước đó.



Chelsea sẽ sớm vượt qua được thất bại trước MU để giành chiến thắng trước Watford? (Ảnh: Getty).