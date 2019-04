Xuân Trường lần thứ hai ra sân ở AFC Champions League

Ở lượt trận thứ 4 của vòng bảng AFC Champions League, Buriram United đến làm khách của Bắc Kinh Quốc An.



Do những toan tính chiến thuật, HLV Bandovic chỉ mang sang Trung Quốc 16 cầu thủ nhưng Xuân Trường vẫn được lựa chọn và tuyển thủ Việt Nam xuất trận trên băng ghế dự bị.



Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng trội hơn, Bắc Kinh Quốc An hoàn toàn áp đảo đại diện Thái Lan trong hiệp một. Dù vậy, sự xuất sắc của trung vệ Tunez cùng thủ môn Tedsungoen khiến đội bóng Trung Quốc không thể có bàn mở tỷ số.





Xuân Trường cùng Buriram (áo cam) thất bại tại AFC Champions League. (Ảnh: SINA).

