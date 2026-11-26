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MU trải qua trận đấu đầy cảm xúc khi hòa Sporting 2-2 trên sân khách. Bruno Fernandes lập cú đúp giúp Quỷ đỏ ngược dòng dẫn trước, nhưng sai lầm của thủ môn Senne Lammens khiến đội bóng nước Anh đánh rơi chiến thắng. Đáng chú ý, MU còn bị VAR từ chối một bàn thắng ở những phút cuối trận.

Sporting nhập cuộc chủ động và gây sức ép ngay từ đầu. Đội chủ nhà liên tục khai thác hai hành lang cánh, khiến hàng thủ MU gặp nhiều khó khăn. Phút 29, Geny Catamo bị Lisandro Martinez phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Sporting. Tuy nhiên, Luis Suarez không thắng được thủ môn Senne Lammens trên chấm 11m ở phút 30.

Chỉ một phút sau, Sporting tiếp tục được hưởng phạt đền khi Lammens phạm lỗi với Maxi Araujo. Lần này, Luis Suarez thực hiện thành công, mở tỷ số ở phút 33.

MU tưởng như có bàn gỡ ở phút 40 khi Amad Diallo đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi xác định Youri Tielemans phạm lỗi trước đó.

Bước sang hiệp hai, MU thi đấu khởi sắc. Phút 46, Lisandro Martinez mang về quả phạt đền và Bruno Fernandes đánh bại thủ môn Kaique, gỡ hòa 1-1. Chỉ hai phút sau, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục ghi bàn bằng cú sút xa, giúp MU vượt lên dẫn 2-1.

Sau bàn thua, Sporting gia tăng sức ép nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự đội khách. Phút 80, sai lầm nghiêm trọng của Lammens tạo điều kiện để Luis Suarez ghi bàn, quân bình tỷ số 2-2.

MU tưởng như tái lập thế dẫn trước ở phút 82 sau tình huống đá phạt góc của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, VAR xác định Patrick Dorgu phạm lỗi với thủ môn Kaique và từ chối bàn thắng.

Những phút cuối trận, Sporting tiếp tục gây sức ép nhưng không thể ghi thêm bàn. Phút 90+2, Youri Tielemans nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân.

Chung cuộc, Sporting hòa MU 2-2 trong trận đấu có nhiều bước ngoặt. Bruno Fernandes trở thành điểm sáng với cú đúp, nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự khiến Quỷ đỏ không thể ra về với chiến thắng.