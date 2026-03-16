Bruno Fernandes phá kỷ lục của Beckham, HLV Carrick lập cột mốc lịch sử tại MU

Thứ Hai, 08:38, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bruno Fernandes phá kỷ lục kiến tạo của David Beckham, HLV Michael Carrick lập cột mốc lịch sử trong ngày MU đánh bại Aston Villa ở vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

MU giành chiến thắng 3-1 đầy cảm xúc trước Aston Villa trên sân Old Trafford ở vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Trận đấu này tiếp tục chứng kiến dấu ấn nổi bật của Bruno Fernandes khi tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng góp 2 pha kiến tạo quan trọng.

bruno fernandes pha ky luc cua beckham, hlv carrick lap cot moc lich su tai mu hinh anh 1
Bruno Fernandes đang thi đấu thăng hoa tại Old Trafford. (Ảnh: Getty)

Hai đường chuyền thành bàn của Bruno dành cho Casemiro và Cunha giúp MU kiểm soát thế trận và tạo lợi thế lớn. Với màn trình diễn này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nâng tổng số kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay lên con số 16.

Thành tích đó giúp Bruno  chính thức trở thành cầu thủ MU có nhiều pha kiến tạo nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Thủ quân của Quỷ đỏ vượt qua kỷ lục 15 đường chuyền thành bàn mà huyền thoại David Beckham thiết lập ở mùa giải 1999/2000.

Không chỉ Bruno Fernandes tỏa sáng, HLV Michael Carrick cũng ghi dấu ấn đặc biệt trên băng ghế chỉ đạo. Chiến lược gia người Anh trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử MU thắng cả 6 trận sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Chuỗi trận ấn tượng này bao gồm các chiến thắng trước Arsenal, Man City, Fulham, Tottenham, Crystal Palace và mới nhất là Aston Villa. Chiến thắng trước Aston Villa giúp cũng giúp MU củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Old Trafford đang tiến những bước ổn định trong cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa giải tới.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Bruno Fernandes Michael Carrick MU
Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất: MU củng cố vị trí trong top 4
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh đêm 15/3: MU thắng tưng bừng trước Aston Villa
Kết quả Ngoại hạng Anh: Công làm thủ phá, Liverpool hòa cay đắng Tottenham
