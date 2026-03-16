Bruno Fernandes phá kỷ lục của Beckham, HLV Carrick lập cột mốc lịch sử tại MU

MU giành chiến thắng 3-1 đầy cảm xúc trước Aston Villa trên sân Old Trafford ở vòng 30 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Trận đấu này tiếp tục chứng kiến dấu ấn nổi bật của Bruno Fernandes khi tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng góp 2 pha kiến tạo quan trọng.

Hai đường chuyền thành bàn của Bruno dành cho Casemiro và Cunha giúp MU kiểm soát thế trận và tạo lợi thế lớn. Với màn trình diễn này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nâng tổng số kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay lên con số 16.

Thành tích đó giúp Bruno chính thức trở thành cầu thủ MU có nhiều pha kiến tạo nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh. Thủ quân của Quỷ đỏ vượt qua kỷ lục 15 đường chuyền thành bàn mà huyền thoại David Beckham thiết lập ở mùa giải 1999/2000.

Không chỉ Bruno Fernandes tỏa sáng, HLV Michael Carrick cũng ghi dấu ấn đặc biệt trên băng ghế chỉ đạo. Chiến lược gia người Anh trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử MU thắng cả 6 trận sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Chuỗi trận ấn tượng này bao gồm các chiến thắng trước Arsenal, Man City, Fulham, Tottenham, Crystal Palace và mới nhất là Aston Villa. Chiến thắng trước Aston Villa giúp cũng giúp MU củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Old Trafford đang tiến những bước ổn định trong cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa giải tới.

