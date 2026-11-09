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BXH Ngoại hạng Anh mới nhất: Brighton lên nhì bảng, MU xuống nhóm rớt hạng

Thứ Hai, 06:00, 09/11/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, Brighton vươn lên đứng nhì bảng, MU xuống nhóm rớt hạng.

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Brighton vươn lên đứng nhì bảng sau khi thắng Brentford 2-0. (Ảnh: Reuters)

Brighton vươn lên đứng nhì bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 sau khi thắng Brentford 2-0 tại vòng 10. Chim mòng biển hiện có 22 điểm, kém 5 điểm so với ngôi đầu của Arsenal và hơn 1 điểm so với vị trí thứ 3 của Man City.

Liverpool vươn lên chiếm vị trí top 4 trong khi Chelsea rơi xuống thứ 5 sau khi The Kop thắng Crystal Palace 3-1 còn The Blues thua Sunderland 0-1. Hiện tại, Liverpool có 18 điểm còn Chelsea có cùng 16 điểm như Everton nhưng hơn chỉ số phụ.

Cuộc đua cạnh tranh tấm vé dự Cúp châu Âu mùa tới đang rất căng thẳng khi khoảng cách từ vị trí thứ 5 của Chelsea tới vị trí thứ 10 của Aston Villa chỉ là 3 điểm.

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MU hòa Aston Villa 4-4 đầy kịch tính. (Ảnh: Reuters)

Crystal Palace rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi mới có 7 điểm sau 10 trận. Sunderland vươn lên đứng áp chót khi có cùng 8 điểm như MU nhưng kém chỉ số phụ. 

MU mất vị trí an toàn về tay Coventry và rơi xuống nhóm rớt hạng dù hòa Aston Villa 4-4 đầy kịch tính ở vòng này. Quỷ đỏ hiện có 8 điểm, kém 1 điểm so với Coventry và Nottingham Forest trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Đây là lần đầu tiên MU trải nghiệm cảm giác đứng trong nhóm rớt hạng sau 40 năm. Đây cũng là vòng đấu thứ 8 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ không biết mùi chiến thắng. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, MU mới chỉ có 1 lần đánh bại đối thủ khi hạ Ipswich 5-2 ở vòng 2.

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Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 sau vòng 10. (Ảnh: EPL)
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Hoàng Long/VOV.VN
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