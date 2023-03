BXH U20 châu Á 2023: U20 Việt Nam thua 5 đội, U20 Trung Quốc 4 điểm vào tứ kết

Bảng xếp hạng U20 châu Á 2023 sau khi kết thúc vòng đấu bảng, U20 Việt Nam đạt thành tích tốt nhất trong các đội bị loại khi có 6 điểm sau 3 trận đấu. Theo bảng xếp hạng với mục đích kỹ thuật của AFC, U20 Việt Nam xếp hạng 9 chung cuộc ở giải đấu tại Uzbekistan.

U20 Việt Nam có thành tích tốt hơn tất cả các đội nhì bảng khác nhưng vẫn sớm bị loại ở vòng bảng U20 châu Á 2023. (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, nếu xét về điểm số và hiệu số bàn thắng bại, U20 Việt Nam chỉ thua 5 đội là Uzbekistan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Australia. Số điểm của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn cao hơn tất cả các đội nhì bảng khác khi những đội này chỉ có 4 điểm. Thống kê này càng khiến việc U20 bị loại trở nên cay đắng hơn.

3 đội bóng nhì bảng, có 4 điểm nhưng vẫn có mặt ở tứ kết gồm Iraq (bảng A), Jordan (bảng C) và Trung Quốc (bảng D). Những đội bóng này vẫn còn nguyên cơ hội giành vé đến với VCK U20 World Cup 2022 nếu có chiến thắng tại tứ kết.

Các trận tứ kết của U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/3. Các cặp đấu lần lượt là Iran vs Iraq, Ubekistan vs Australia, Hàn Quốc vs Trung Quốc và Nhật Bản gặp Jordan./.