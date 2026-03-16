Các VĐV thể thao Nga "gây sốt" khi được thi đấu trở lại ở giải quốc tế

Paralympics mùa Đông 2026 dành cho các VĐV khuyết tật vừa kết thúc tại Italia. Đại hội này đánh dấu cột mốc đặc biệt với các VĐV Nga khi đây là lần đầu tiên họ được thi đấu dưới quốc kỳ Nga sau nhiều năm. Các VĐV Nga cũng được hát quốc ca Nga sau khi giành HCV.

VĐV Anastasiia Bagiian và người hướng dẫn Sergei Siniakin trên bục nhận HCV tại Paralympics mùa Đông 2026. (Ảnh: Reuters).

Trước đó, trong nhiều kỳ đại hội thể thao quốc tế gần đây, các VĐV Nga chỉ được thi đấu dưới tư cách các VĐV trung lập và không được hát quốc ca khi giành HCV do những lệnh cấm liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tại Paralympics mùa Đông 2026, thể thao Nga chỉ mang đến 6 VĐV thi đấu ở 3 môn nhưng hầu hết đã thể hiện phong độ xuất sắc và giành được 8 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ để xếp thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương. Trong đó, nữ VĐV trượt tuyết băng đồng - Anastasiia Bagiian là người để lại ấn tượng lớn nhất với 3 HCV ở các nội dung khác nhau.

Việc các VĐV Nga được thi đấu trở lại dưới quốc kỳ Nga ở Paralympics mùa Đông 2026 là bước đi quan trọng trong việc đưa các VĐV, các đội tuyển thể thao Nga trở lại với các giải đấu quốc tế như Olympic hay World Cup trong thời gian tới.