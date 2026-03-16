Các VĐV thể thao Nga "gây sốt" khi được thi đấu trở lại ở giải quốc tế

Thứ Hai, 09:30, 16/03/2026
VOV.VN - Ngay khi được thi đấu trở lại dưới quốc kỳ Nga ở đại hội thể thao tầm thế giới, các VĐV đến từ đất nước rộng nhất thế giới đã để lại ấn tượng mạnh.

Paralympics mùa Đông 2026 dành cho các VĐV khuyết tật vừa kết thúc tại Italia. Đại hội này đánh dấu cột mốc đặc biệt với các VĐV Nga khi đây là lần đầu tiên họ được thi đấu dưới quốc kỳ Nga sau nhiều năm. Các VĐV Nga cũng được hát quốc ca Nga sau khi giành HCV. 

VĐV Anastasiia Bagiian và người hướng dẫn Sergei Siniakin trên bục nhận HCV tại Paralympics mùa Đông 2026. (Ảnh: Reuters).

Trước đó, trong nhiều kỳ đại hội thể thao quốc tế gần đây, các VĐV Nga chỉ được thi đấu dưới tư cách các VĐV trung lập và không được hát quốc ca khi giành HCV do những lệnh cấm liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Tại Paralympics mùa Đông 2026, thể thao Nga chỉ mang đến 6 VĐV thi đấu ở 3 môn nhưng hầu hết đã thể hiện phong độ xuất sắc và giành được 8 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ để xếp thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương. Trong đó, nữ VĐV trượt tuyết băng đồng - Anastasiia Bagiian là người để lại ấn tượng lớn nhất với 3 HCV ở các nội dung khác nhau. 

Việc các VĐV Nga được thi đấu trở lại dưới quốc kỳ Nga ở Paralympics mùa Đông 2026 là bước đi quan trọng trong việc đưa các VĐV, các đội tuyển thể thao Nga trở lại với các giải đấu quốc tế như Olympic hay World Cup trong thời gian tới. 

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Tin bóng đá 11-3: Tiền vệ Việt kiều Nga chính thức được triệu tập lên U23 Việt Nam

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 11-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Tiền vệ Việt kiều Nga chính thức được triệu tập lên U23 Việt Nam; HAGL thiệt quân trước “chung kết ngược” ở vòng 16 V-League 2025/2026; Gương mặt Việt kiều lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam…

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 11-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Tiền vệ Việt kiều Nga chính thức được triệu tập lên U23 Việt Nam; HAGL thiệt quân trước “chung kết ngược” ở vòng 16 V-League 2025/2026; Gương mặt Việt kiều lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam…

Kết quả vòng 15 V-League 2025/2026: HAGL gục ngã trên sân Pleiku

VOV.VN - Kết quả vòng 15 V-League 2025/2026, HAGL thua 0-1 trước CLB Công an TPHCM trên sân nhà Pleiku.

VOV.VN - Kết quả vòng 15 V-League 2025/2026, HAGL thua 0-1 trước CLB Công an TPHCM trên sân nhà Pleiku.

Đặng Ngọc Xuân Thiện – Ba lần chấn thương và một niềm tin không gục ngã

VOV.VN - Ba lần chấn thương nghiêm trọng từng đẩy Đặng Ngọc Xuân Thiện đến rất gần quyết định dừng lại. Thế nhưng, giữa những ngày dài đối diện với đau đớn và hoài nghi, niềm tin không gục ngã đã giúp chàng VĐV Thể dục dụng cụ Việt Nam đứng dậy, đi tiếp và chạm tới vinh quang trên đấu trường SEA Games lẫn Cúp Thế giới.

VOV.VN - Ba lần chấn thương nghiêm trọng từng đẩy Đặng Ngọc Xuân Thiện đến rất gần quyết định dừng lại. Thế nhưng, giữa những ngày dài đối diện với đau đớn và hoài nghi, niềm tin không gục ngã đã giúp chàng VĐV Thể dục dụng cụ Việt Nam đứng dậy, đi tiếp và chạm tới vinh quang trên đấu trường SEA Games lẫn Cúp Thế giới.

