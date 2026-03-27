Cách mua vé trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup

Thứ Sáu, 18:57, 27/03/2026
VOV.VN - Thông tin cách mua vé trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia (19h00 ngày 31/3 tại SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình), thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, BTC thông báo sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại sân vận động Thiên Trường, số 05 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

cach mua ve truc tiep tran Dt viet nam vs Dt malaysia o vong loai cuoi asian cup hinh anh 1
Thông báo bán vé trực tiếp trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Cụ thể thời gian bán vé như sau: Ngày 29/03: Sáng từ 10h00 đến 12h00; Chiều từ 14h30 đến 17h00. Ngày 30/03: Sáng từ 09h30 đến 11h30; Chiều từ 14h30 đến 17h00. Ngày 31/03: Sáng từ 09h30 đến 11h30; Chiều từ 15h00 đến 19h00. Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

PV/VOV.VN
Tin bóng đá 27-3: ĐT Việt Nam nhận tin dữ trước màn tái đấu ĐT Malaysia
Tin bóng đá 27-3: ĐT Việt Nam nhận tin dữ trước màn tái đấu ĐT Malaysia

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 27-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: ĐT Việt Nam nhận tin dữ trước màn tái đấu ĐT Malaysia; Hoàng Hên “gây bão” trên mạng xã hội; World Cup 2026 “dậy sóng” sau quyết định lịch sử từ FIFA…

Hoàng Đức nói lời "gan ruột" về Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đả bại Malaysia
Hoàng Đức nói lời "gan ruột" về Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đả bại Malaysia

VOV.VN - Tiền vệ Hoàng Đức đưa ra những chia sẻ sau màn ra mắt của Hoàng Hên, quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia ở màn tái đấu tại vòng loại cuối Aisan Cup 2027.

Hoàng Hên “gây bão” sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh
Hoàng Hên “gây bão” sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên “gây bão” khi trả lời truyền thông sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh.

