Cách mua vé trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup

Để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia (19h00 ngày 31/3 tại SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình), thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, BTC thông báo sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại sân vận động Thiên Trường, số 05 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Thông báo bán vé trực tiếp trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Cụ thể thời gian bán vé như sau: Ngày 29/03: Sáng từ 10h00 đến 12h00; Chiều từ 14h30 đến 17h00. Ngày 30/03: Sáng từ 09h30 đến 11h30; Chiều từ 14h30 đến 17h00. Ngày 31/03: Sáng từ 09h30 đến 11h30; Chiều từ 15h00 đến 19h00. Hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vé được bán hết.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.