Cách xem trực tiếp U20 Italia vs U20 Hàn Quốc bán kết U20 World Cup 2023

Theo lịch thi đấu bán kết U20 World Cup 2023, U20 Italia vs U20 Hàn Quốc sẽ so tài vào lúc 4h ngày 9/6 (theo giờ Việt Nam). Đây là trận đấu nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá châu Á cũng như toàn thế giới.

U20 Hàn Quốc là đại diện duy nhất của châu Á lọt vào tới vòng 4 đội mạnh nhất. Thậm chí, đây là lần thứ 2 liên tiếp bóng đá trẻ xứ sở kim chi lọt vào tới bán kết U20 World Cup.

U20 Hàn Quốc chơi rất hay ở U20 World Cup 2023 (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, U20 Italia cũng có thành tích rất tốt ở các VCK U20 World Cup gần đây. Đại diện của châu Âu được đánh giá cao hơn ở cuộc so tài đêm nay. Tuy nhiên, đội bóng này không được phép chủ quan, bởi U20 Hàn Quốc cũng bị đánh giá thấp hơn trước U20 Nigeria ở tứ kết, nhưng họ vẫn giành chiến thắng bằng chiến thuật hợp lý.

Do tại Việt Nam không có đài truyền hình nào sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu tại U20 World Cup 2023 nên để xem trực tiếp trận U20 Italia vs U20 Hàn Quốc ở bán kết U20 World Cup 2023, quý độc giả có thể theo dõi diễn biến qua FIFA+ và một số đài truyền hình quốc tế khác.

Ngoài trận đấu giữa U20 Italia vs U20 Hàn Quốc, trận bán kết còn lại là cuộc so tài của U20 Uruguay vs U20 Israel diễn ra vào lúc 0h30 ngày 9/6 (theo giờ Việt Nam)./.

Xem trực tiếp U20 Italia vs U20 Hàn Quốc TẠI ĐÂY

Xem trực tiếp U20 Uruguay vs U20 Israel TẠI ĐÂY