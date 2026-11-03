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Cầu thủ người Tây Ban Nha qua đời sau pha va chạm kinh hoàng trên sân cỏ

Thứ Ba, 16:46, 03/11/2026
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VOV.VN - Tiền đạo Jesus de Miguel của CLB Tenerife qua đời ở tuổi 30 sau pha va chạm kinh hoàng với thủ môn của CLB Andorra tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Bóng đá Tây Ban Nha chìm trong đau buồn khi CLB Tenerife xác nhận tiền đạo Jesus de Miguel qua đời vào sáng sớm 3/11 (giờ địa phương). Chân sút 30 tuổi không thể vượt qua chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm kinh hoàng với thủ môn Jesus Owono trong trận gặp Andorra hôm 2/11.

cau thu nguoi tay ban nha qua doi sau pha va cham kinh hoang tren san co hinh anh 1
Jesus de Miguel qua đời vào sáng ngày 3/11, theo giờ Tây Ban Nha (Ảnh: CLB Tenerife)

Trước đó, tình trạng sức khỏe của De Miguel đã chuyển biến xấu dù được các bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện. Trong bản cập nhật y tế phát đi rạng sáng 3/11, Tenerife cho biết tình trạng thần kinh của cầu thủ này diễn biến tiêu cực, khiến hy vọng cứu chữa ngày càng mong manh.

Bi kịch xảy ra ở phút bù giờ thứ 7 trong cuộc đối đầu giữa Tenerife và Andorra tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha ngày 2/11. De Miguel băng lên đón đường bóng dài với hy vọng tạo ra cơ hội ghi bàn quyết định, nhưng bất ngờ va chạm mạnh với thủ môn Jesús Owono đang lao ra ngăn chặn tình huống tấn công.

Cú va chạm khiến tiền đạo Tenerife đổ gục xuống sân và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch. Đội ngũ y tế lập tức có mặt để cấp cứu, trong khi các cầu thủ hai đội bàng hoàng trước sự cố nghiêm trọng.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, De Miguel bị ngừng tim và ngừng hô hấp trong khoảng 20 phút, buộc nhân viên y tế phải tiến hành hồi sức tim phổi ngay trên đường đưa anh đến bệnh viện. Cầu thủ 30 tuổi sau đó được đặt nội khí quản, đưa khỏi sân bằng cáng và chuyển thẳng đến Bệnh viện Đại học Nuestra Señora de Candelaria.

Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng của De Miguel không thể cải thiện. Trọng tài quyết định dừng trận đấu khi tỷ số đang là 2-2, còn thủ môn Owono ban đầu phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm.

Không khí trên sân lập tức trở nên nặng nề khi các đồng đội chứng kiến tình trạng nguy kịch của De Miguel. Một số cầu thủ không kìm được nước mắt, trong khi khán giả dành những tràng pháo tay động viên lúc tiền đạo Tenerife được đưa lên xe cứu thương.

Sự ra đi của tiền đạo 30 tuổi là mất mát lớn đối với Tenerife và bóng đá Tây Ban Nha. Một trận đấu tưởng chừng bình thường đã khép lại bằng bi kịch đau lòng, để lại nỗi tiếc thương sâu sắc cho những người chứng kiến.

PV/VOV.VN
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