Kỳ tập trung đặc biệt

Kỳ tập trung cho FIFA Days tháng 11/2026 của ĐT Việt Nam diễn ra ở thời điểm rất đặc biệt. Sau khi Asian Cup 2027 được hoãn đến cuối năm sau, ĐT Việt Nam gần như không còn giải đấu chính thức nào trong thời gian nửa năm sắp tới.

Ảnh: Hoài Thương.

Điều đó vô tình giúp HLV Kim Sang Sik có thêm rất nhiều thời gian để đánh giá lại nhân sự đội tuyển, cả về cầu thủ cũng như cách vận hành lối chơi.

Những cầu thủ quá tải, sức khỏe chưa đảm bảo đều được cho nghỉ để phục hồi thể trạng. Do đó, những nhân tố nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc đều vắng mặt. Hàng loạt trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Xuân Mạnh hay Lê Phạm Thành Long cũng được cho nghỉ.

HLV Kim Sang Sik sẽ có dịp thử nghiệm nhiều tân binh ở ĐT Việt Nam như Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức, Lê Quốc Nhật Nam, Trần Ngọc Sơn hay Hoàng Vĩnh Nguyên. Ngoài ra, nhiều cầu thủ trong độ tuổi U23 nhưng đã hết cơ hội với các giải trẻ cũng được trao cơ hội lên ĐTQG lần này như Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn.

Những trận đấu trong tháng 11 là cơ hội để ban huấn luyện ĐT Việt Nam tiến hành những toan tính với chủ trương "trẻ hóa – thử nghiệm – tích lũy kinh nghiệm". Việc ưu tiên trao cơ hội cho các nhân tố mới và cầu thủ trẻ "thử lửa" thay vì đặt nặng vấn đề thành tích cũng là bước đi thể hiện sự linh hoạt của VFF và ban huấn luyện trong việc phát triển lực lượng ĐT Việt Nam nhằm thích ứng với biến động trên đấu trường quốc tế.

Cầu thủ nhập tịch mới đủ sức "gánh vác" hàng công ĐT Việt Nam thay Xuân Son?

Trong số những cái tên mới được triệu tập, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức là nhân tố được đặc biệt chú ý, nhất là trong bối cảnh Xuân Son vẫn đang vật lộn với chấn thương trong hơn 1 năm qua.

Ở những giải đấu gần đây, Xuân Son dù không còn ở đỉnh cao phong độ như ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn là nhân tố đảm bảo "đầu ra" chính về bàn thắng cho ĐT Việt Nam. Khi cầu thủ gốc Brazil chấn thương, không thể thi đấu trong phần lớn thời gian của FIFA ASEAN Cup, người ta nhận thấy ngay rằng hàng công của ĐT Việt Nam thiếu đi phương án dứt điểm hiệu quả dù cơ hội không phải là ít.

Olaha Mạnh Đức khi thi đấu cho CLB CA TP.HCM. (Ảnh: Như Đạt).

Do đó, việc có một nhân tố có khả năng càn lướt và dứt điểm tốt như tiền đạo thuộc biên chế CLB CA TP.HCM có thể mang tới cho hàng công đội tuyển nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Nếu so với Xuân Son, Olaha Mạnh Đức thậm chí còn gắn bó với bóng đá Việt Nam và hiểu V-League hơn dù tuổi tác của hai cầu thủ này gần như tương đồng. Ngoại trừ một quãng thời gian ngắn năm 2021 sang Israel thi đấu, Olaha Mạnh Đức luôn tranh tài ở sân chơi V-League từ mùa giải 2017 đến nay. Con số 54 bàn thắng trên tất cả các đấu trường cho những CLB V-League từng khoác áo cho thấy Olaha Mạnh Đức là một cầu thủ có năng lực.

Tất nhiên, Xuân Son và Olaha Mạnh Đức lần đầu lên đội tuyển Việt Nam ở những hoàn cảnh khác nhau và phong cách thi đấu của hai cầu thủ cũng khác nhau.

Nếu như Xuân Son lần đầu tập trung ĐT Việt Nam đã phải bước vào giải đấu chính thức với guồng quay quyết liệt cùng áp lực ghi bàn rất lớn (ASEAN Cup 2024) thì Olaha Mạnh Đức lần đầu được triệu tập ở một bối cảnh nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi đội tuyển chỉ thi đấu những trận giao hữu và áp lực thành tích không phải ở mức quá cao.

Olaha Mạnh Đức tập luyện cùng ĐT Việt Nam. (Ảnh: Hoài Thương).

Bên cạnh đó, kể từ thời điểm trở lại SLNA năm 2022 đến hiện nay khi khoác áo CLB CA TP.HCM, Olaha Mạnh Đức đều thi đấu với vai trò rất rộng và phía trên có một tiền đạo mục tiêu là ngoại binh hỗ trợ. Olaha do đó có thể làm được nhiều việc hơn, tham gia tích cực vào lối chơi chung nhiều hơn nhưng cũng vì thế mà số lượng bàn thắng của anh ít dần đi.

Với sự đa năng của mình, khả năng đóng góp của Olaha với ĐT Việt Nam gần như là khó có thể bàn cãi nhưng liệu cầu thủ gốc Nigeria có thể đảm bảo đầu ra bàn thắng đều đặn như Xuân Son hay không vẫn sẽ là một câu hỏi cần thời gian và những trận đấu thực tế, mà trước mắt là các trận đấu ở loạt trận FIFA Days tháng 11, để trả lời.