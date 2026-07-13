Cầu thủ Pháp và Tây Ban Nha “va nhau tóe lửa” trước bán kết World Cup 2026

Không khí trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha đang nóng lên từng giờ. Mọi thứ càng trở nên căng thẳng khi những phát biểu mang tính “khẩu chiến” liên tục xuất hiện từ hai phía.

Sau chiến thắng trước Bỉ ở tứ kết, tài năng trẻ Lamine Yamal đã gây chú ý với tuyên bố đầy tự tin. Ngôi sao của Tây Ban Nha khẳng định: “Nếu ai đó nên sợ, thì đó là Pháp. Nên nhớ rằng chúng tôi đã loại họ ở EURO 2024 rồi”.

Lamine Yamal gửi "chiến thư" đến ĐT Pháp trước trận bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu này ngay lập tức tạo ra phản ứng từ phía ĐT Pháp. Trung vệ Ibrahima Konate đã lên tiếng đáp trả, nhấn mạnh rằng Les Bleus không bị cuốn vào những lời khiêu khích trước trận đấu quan trọng.

“Pháp có sợ Tây Ban Nha không? Không. Thành thật mà nói, chúng tôi không quan tâm đến mọi điều được nói ra trước trận đấu,” Konate khẳng định. Trung vệ 27 tuổi cũng nhấn mạnh đội bóng cần giữ sự khiêm tốn và tránh rơi vào “cái bẫy tâm lý” từ đối thủ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Konate còn cảnh báo rằng Tây Ban Nha không phải là đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân. Theo Konate, sức mạnh lớn nhất của La Roja nằm ở tập thể đồng đều và giàu chất lượng.

“Kế hoạch chiến thuật không phải chỉ để đối phó riêng một cầu thủ. Tây Ban Nha là một tập thể xuất sắc, không chỉ có Lamine Yamal mà cả đội hình đều có thể gây tổn thương,” Konate chia sẻ thêm.

Ibrahima Konate đáp trả mạnh mẽ những phát ngôn của Lamine Yamal. (Ảnh: Reuters)

Nhắc lại thất bại ở EURO 2024, Konate cho rằng đó là trận đấu mà Pháp chưa có sự chuẩn bị tốt về mặt nhân sự. Trung vệ này lý giải rằng hàng thủ khi đó thiếu gắn kết do nhiều cầu thủ lần đầu thi đấu cùng nhau.

“Đó là lần đầu tiên chúng tôi chơi cùng nhau và điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Nếu hoàn cảnh khác đi, trận đấu có thể đã khác,” Konate nói.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 02h00 ngày 15/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Dự đoán kết quả trận Pháp vs Tây Ban Nha vòng bán kết World Cup 2026 Pháp thắng 100% (1 bình chọn) Tây Ban Nha thắng 0% (0 bình chọn) Tổng bình chọn: 1

Từ EURO 2024 đến World Cup 2026: Đội hình Pháp và Tây Ban Nha thay đổi ra sao? VOV.VN - Trước trận bán kết World Cup 2026, dàn sao Pháp và Tây Ban Nha từng liên tiếp đụng độ tại bán kết EURO 2024 và bán kết Nations League 2025/2026.