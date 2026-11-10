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Thứ Ba, 18:51, 10/11/2026

Chí Khải và Olaha Mạnh Đức hòa nhịp với ĐT Việt Nam, quyết thắng Đài Bắc Trung Hoa

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VOV.VN - ĐT Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa với lực lượng đầy đủ, không có ca chấn thương. Sự xuất hiện của hai tân binh Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức cùng quyết tâm giành chiến thắng ở cả hai trận đấu là những điểm nhấn đáng chú ý trong đợt hội quân lần này.
chi khai va olaha manh Duc hoa nhip voi Dt viet nam, quyet thang Dai bac trung hoa hinh anh 1
Chiều 10/11, ĐT Việt Nam có buổi tập trên sân vận động Pleiku nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 11/2026, với hai đối thủ là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.
chi khai va olaha manh Duc hoa nhip voi Dt viet nam, quyet thang Dai bac trung hoa hinh anh 2
Không khí buổi tập diễn ra tích cực khi các cầu thủ đều có mặt đầy đủ, trong đó hai tân binh Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức sẵn sàng cho lần đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam.
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Bên cạnh những gương mặt mới, Đình Bắc cũng thể hiện sự tập trung và tinh thần thoải mái trong các bài tập, hướng tới cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa.
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Tin vui với HLV Kim Sang Sik là ĐT Việt Nam hội quân với đầy đủ quân số và không ghi nhận trường hợp chấn thương nào, tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn bị chiến thuật.
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ĐT Việt Nam cũng có lợi thế khi đã trải qua ít nhất hai buổi tập làm quen với mặt sân và điều kiện thời tiết tại Việt Nam, trong khi đây gần như mới là buổi tập đầu tiên của hai đội khách tại sân Pleiku.
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Chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik khẳng định toàn đội đặt mục tiêu giành chiến thắng ở cả hai trận đấu cuối cùng trong năm 2026 để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.
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Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận lịch thi đấu dày đặc thời gian qua khiến một số cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương và quá tải, gây khó khăn cho quá trình lựa chọn nhân sự.
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Riêng trường hợp Đình Bắc, dù vừa trải qua giai đoạn thi đấu với cường độ cao, tiền đạo này vẫn được triệu tập nhờ tinh thần và ý chí thi đấu mạnh mẽ, đồng thời nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện.
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Với hai tân binh Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải, HLV Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện đang tìm kiếm những phương án kết hợp phù hợp nhằm giúp các nhân tố mới nhanh chóng hòa nhập và tăng cường sự gắn kết trong đội hình.
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ĐT Việt Nam sẽ mở màn hành trình tại Casper Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h00 ngày 11/11 trên sân Thiên Trường, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik từng đánh bại Malaysia 3-1 ở vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027 cách đây hơn 7 tháng.
CTV Hoài Thương/VOV.VN
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