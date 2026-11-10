Chí Khải và Olaha Mạnh Đức hòa nhịp với ĐT Việt Nam, quyết thắng Đài Bắc Trung Hoa

VOV.VN - ĐT Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa với lực lượng đầy đủ, không có ca chấn thương. Sự xuất hiện của hai tân binh Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức cùng quyết tâm giành chiến thắng ở cả hai trận đấu là những điểm nhấn đáng chú ý trong đợt hội quân lần này.