“Chìa khóa” giúp SLNA duy trì thành tích bất bại tại V-League 2026/2027

HLV Văn Sỹ Sơn tiết lộ “chìa khóa” giúp SLNA bất bại

Trong trận đấu tại vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra trên sân Vinh tối 31/10, SLNA đã có trận đấu kiên cường trước CAHN. SLNA vượt lên dẫn trước ở phút 41 nhờ bàn thắng của Luiz Guilherme Vieira Da Silva. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Leo Artur ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Phút 77, SLNA phải chơi thiếu người khi Văn Quý nhận thẻ vàng thứ 2, nhưng đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn vẫn tổ chức phòng ngự kiên cường, đứng vững trước sức ép của đối thủ và giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: “Trước tiên, tôi thay mặt toàn đội xin cảm ơn tất cả người hâm mộ, không chỉ những khán giả có mặt trên sân Vinh mà còn cả những người ở khắp mọi miền đã kiên trì ủng hộ và yêu thương đội bóng Sông Lam Nghệ An đến tận giây phút này”.

SLNA gây ấn tượng ở trận đấu với CAHN (Ảnh: VPF).

Đánh giá về hành trình sau 6 vòng đấu, nhà cầm quân của SLNA nhấn mạnh vào tinh thần chiến đấu của các học trò. Ông cho rằng việc hạn chế bàn thua trước một đối thủ mạnh như CAHN là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời đánh giá cao những gì các cầu thủ đã thể hiện.

“Qua sáu trận đấu vừa rồi, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì thương hiệu của bản thân và vì người con xứ Nghệ. Trong bóng đá, khi gặp đội mạnh như CAHN việc hạn chế bàn thua hoặc thua ít là tiêu chí của tất cả huấn luyện viên. Nhưng với trận đấu này, tôi nghĩ các cầu thủ của chúng tôi xứng đáng được ghi nhận” - HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ thêm.

Cổ động viên đến sân rất đông để cổ vũ cho SLNA (Ảnh: VPF).

Đánh giá thêm về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: “Tinh thần của toàn đội lên rất cao. Tôi cảm thấy các bạn vào sân thi đấu với thái độ nghiêm túc và sự trân trọng dành cho khán giả. Tôi hài lòng về một điểm trước CAHN”.

Sau trận hòa CAHN, SLNA có 12 điểm vẫn đang duy trì thành tích bất bại ở V-League 2026/2027, nhưng đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn đã mất ngôi đầu vào tay của Nam Định. Nếu trong trận đấu muộn, Công an TPHCM thắng Đà Nẵng, đội bóng xứ Nghệ sẽ bị đẩy xuống thứ 3.

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