Chính thức: Lịch thi đấu của ĐT Futsal Việt Nam trước Kyrgyzstan và Nga

Ảnh: VFF

Đêm 1/11, ĐT Futsal Việt Nam đã tới Bishkek, bắt đầu chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có 2 trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 3/11 và 5/11.

Cụ thể, trận giao hữu đầu tiên giữa ĐT Futsal Việt Nam và ĐT Futsal Kyrgyzstan sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 3/11 (giờ Hà Nội). Sau đó, hai đội sẽ tái đấu lúc 20h30 ngày 5/11. Địa điểm thi đấu đều tại KFU Sports Complex.

Đáng chú ý, thời tiết tại Bishkek hiện khá lạnh, với nhiệt độ trung bình khoảng 8-9 độ C. Đây cũng là một trong những yếu tố mà ban huấn luyện ĐT Futsal Việt Nam sẽ lưu ý trong quá trình điều chỉnh giáo án tập luyện, giúp các cầu thủ thích nghi tốt nhất trước khi bước vào thi đấu.

Theo kế hoạch, ngày 2/11, HLV trưởng Diego Giustozzi sẽ tham dự họp báo trước trận đấu, sau đó ĐT Futsal Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Kyrgyzstan nhằm làm quen với điều kiện sân bãi và thời tiết tại nước bạn.

ĐT Futsal Việt Nam ổn định nơi lưu trú tại Kyrgyzstan. (Ảnh: VFF)

Sau quá trình tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan, ĐT Futsal Việt Nam sẽ di chuyển sang Nga và có 2 trận giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 8/11 và 10/11.

Cụ thể, trận giao hữu đầu tiên giữa ĐT Futsal Việt Nam và ĐT Futsal Nga sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 8/11. Hai đội sẽ gặp lại nhau vào lúc 23h00 ngày 10/11. Địa điểm thi đấu là Meshchersky Sports & Recreation Complex tại thành phố Nizhny Novgorod.

Chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan và Nga được đánh giá là đợt cọ xát quan trọng, giúp ĐT Futsal Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn để chuẩn bị cho các giải đấu chính thức trong thời gian tới.