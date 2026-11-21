Khi Lê Sỹ Bách đánh gót ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam ngay phút thứ 4, gương mặt các cầu thủ U17 Bỉ không biến sắc.

Bỉ là nền bóng đá hàng đầu thế giới, nổi tiếng với chất lượng đào tạo trẻ và đã liên tục sản sinh ra các ngôi sao đình đám.

Gương mặt nổi bật nhất của U17 Bỉ, Xander Dierckx được định giá tới 5 triệu Euro, cao hơn nhiều so với những tuyển thủ ĐT Việt Nam hay các ngoại binh đang thi đấu ở V-League.

Những thành viên trong đội hình U17 Bỉ được kỳ vọng sẽ tiếp bước các đàn anh như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Jeremy Doku trở thành cầu thủ đẳng cấp. Họ không nao núng khi nhận bàn thua trước U17 Việt Nam cũng là lẽ dễ hiểu.

Với vị thế đương kim á quân U17 châu Âu và là ứng viên cho chức vô địch U17 World Cup, các cầu thủ Bỉ chỉ chờ giao bóng để tràn lên ép sân U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học từ trải nghiệm trước U17 Bỉ. (Ảnh: VFF)

U17 Bỉ pressing, thu hồi bóng, triển khai tấn công như được lập trình và lật ngược tình thế như hệ quả tất yếu. Tinus Moorthamer và Kiyan Achahbar lần lượt ghi bàn ở phút 36 và 42 sau những pha phối hợp nhịp nhàng.

U17 Việt Nam tiếp tục nhận bài học về sự khắc nghiệt ở đấu trường World Cup khi nhận bàn thua thứ 3 sau pha mất bóng ở phút 60. Đây là tình huống tập thể U17 Bỉ đã thể hiện khả năng quây bắt và chuyển đổi trạng thái nhuần nhuyễn, còn cá nhân Anthony Philips phô diễn tốc độ và sức mạnh khi ghi bàn.

U17 Việt Nam đã đối mặt khả năng “vỡ trận” sau bàn thua thứ 3. Thế nhưng, thầy trò HLV Cristiano Roland đã cho thấy bản sắc riêng để buộc đối thủ phải thay đổi tâm thế.

Khi Chu Ngọc Nguyễn Lực lập siêu phẩm từ pha đá phạt góc ở phút 84, thủ môn Mattis Seghers lộ rõ vẻ ngỡ ngàng còn các cầu thủ U17 Bỉ ôm đầu thất thần.

Bàn thắng này là thành quả từ việc U17 Việt Nam dám chơi bóng, dám thể hiện bản thân. Các cầu thủ áo trắng liên tục đưa bóng áp sát 1/3 cuối sân và tạo nên những áp lực khiến hàng phòng ngự U17 Bỉ phải chống đỡ.

Đối phương không còn chơi bóng như sách giáo khoa, mà có những tiểu xảo khi sự căng thẳng tăng cao, thậm chí dẫn tới những tình huống trọng tài phải xem lại video để xác định khả năng rút thẻ đỏ.

U17 Việt Nam là đội tuyển sân 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam có bàn thắng ở World Cup. (Ảnh: VFF)

Bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 khiến U17 Việt Nam thắp lên hy vọng gây bất ngờ, còn U17 Bỉ đối mặt nguy cơ rơi điểm. Bàn thắng này cũng thể hiện sự hiệu quả của U17 Việt Nam so với U17 Bỉ ở khả năng tận dụng các tình huống cố định. U17 Việt Nam đã ghi 2 bàn sau 9 tình huống phạt góc, trong khi U17 Bỉ không thể tận dụng hiệu quả 11 tình huống phạt góc.

Chu Ngọc Nguyễn Lực giữ gương mặt lạnh tanh sau siêu phẩm để đời tại đấu trường World Cup. Vẻ bình thản khác hẳn so với trước đó ít phút, khi Chu Ngọc Nguyễn Lực phải lĩnh thẻ vàng vì phản ứng trước sự khiêu khích của đối phương.

Chuyến tàu lượn cảm xúc của U17 Việt Nam không thể kết thúc với điểm số, nhưng đủ khiến người hâm mộ nước nhà cảm thấy tự hào.

Sau trận đấu, trong phòng thay đồ, HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh niềm tự hào dành cho các học trò. Ông nhắc các cầu thủ U17 Việt Nam hãy ngẩng cao đầu vì những gì đã làm được trước đối thủ đẳng cấp thế giới, rằng họ đã làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam với 2 bàn thắng vào lưới U17 Bỉ.

HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

HLV Cristiano Roland không quên nhắc các học trò giữ sự tập trung cho hành trình trước mắt, nhưng thúc giục U17 Việt Nam hãy “tham lam hơn, khát khao nhiều hơn”.

“Làm sao chúng ta dừng lại ở đây được? Qua mỗi trận đấu chúng ta càng mong muốn nhiều hơn chứ. Hãy cứ tham lam hơn một chút” – HLV Cristiano Roland nói với toàn đội, trước khi khích lệ U17 Việt Nam chơi thanh thoát hơn và chinh phục thêm những mục tiêu mới trên hành trình U17 World Cup 2026.

Những chia sẻ của HLV Cristiano Roland được ghi lại và chia sẻ trên trang mạng xã hội chính thức của VFF. Đây cũng là lần hiếm hoi, bóng đá Việt Nam ghi nhận một nhà cầm quân chọn cách thẳng thắn đề ra tham vọng làm động lực thúc đẩy học trò ngay trước ống kính máy quay.

U17 Việt Nam sẽ còn ít nhất 2 cơ hội để thể hiện khát khao và tham vọng tại U17 World Cup 2026 khi gặp U17 New Zealand vào ngày 23/11 và U17 Mali vào ngày 26/11.