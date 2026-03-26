中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026

Thứ Năm, 12:36, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VCK giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 sẽ khởi tranh từ 1/4/2026. Đây là giải đấu hứa hẹn có thể mang tới cơ hội cho những "mầm non" của bóng đá Việt Nam trong hành trình hướng tới mục tiêu tham dự World Cup.

Sáng 26/3, tại trụ sở VFF, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và VFF tổ chức Lễ ký kết,công bố Acecook Việt Nam là Nhà Tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026. 

Ảnh: VFF. 

Giải đấu là một trong những sân chơi quan trọng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà. Việc đồng hành cùng vòng chung kết, giai đoạn quyết định và hấp dẫn nhất của giải đấu, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Công ty Acecook Việt Nam vào thế hệ cầu thủ trẻ, kế thừa của bóng đá Việt Nam. 

Cũng trong buổi Lễ ký kết, đã diễn ra hoạt động bốc thăm phân chia bảng đấu. VCK năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau vòng loại. 

Ảnh: VFF. 

Các đội sẽ thi đấu từ ngày 1 - 14/4 tại Sân vận động Thành Long, TP. Hồ Chí Minh. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: CLB bóng đá TP.HCM, Ninh Bình, Tây Ninh, SLNA I. Bảng B có Quảng Nam, PVF, Thể Công Viettel I, Cần Thơ. Bảng C có CLB TP.HCM, Hà Nội I, Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất, nhì, mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết. 

PV/VOV.VN
Tag: World Cup
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Sôi động loạt play-off World Cup 2026
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Sôi động loạt play-off World Cup 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3, các trận đấu play-off World Cup 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trên khắp châu Âu cũng như Mexico.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Sôi động loạt play-off World Cup 2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3: Sôi động loạt play-off World Cup 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/3, các trận đấu play-off World Cup 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trên khắp châu Âu cũng như Mexico.

VFF đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA và chinh phục World Cup
VFF đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA và chinh phục World Cup

VOV.VN - Sáng 24/3, tại trụ sở LĐBĐVN, Hội đồng HLV quốc gia họp lần thứ nhất năm 2026 để đánh giá công tác ba tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

VFF đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA và chinh phục World Cup

VFF đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA và chinh phục World Cup

VOV.VN - Sáng 24/3, tại trụ sở LĐBĐVN, Hội đồng HLV quốc gia họp lần thứ nhất năm 2026 để đánh giá công tác ba tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Xác định 6 đội cuối cùng dự World Cup 2026: ĐT Italia có góp mặt?
Xác định 6 đội cuối cùng dự World Cup 2026: ĐT Italia có góp mặt?

VOV.VN - Trong tháng 3/2026, FIFA sẽ xác định 6 đội cuối cùng dự VCK World Cup 2026 thông qua các trận đấu loại. Người hâm mộ đang chờ đợi xem ĐT Italia có thể giành vé sau 2 kỳ World Cup liên tiếp vắng bóng hay không?

Xác định 6 đội cuối cùng dự World Cup 2026: ĐT Italia có góp mặt?

Xác định 6 đội cuối cùng dự World Cup 2026: ĐT Italia có góp mặt?

VOV.VN - Trong tháng 3/2026, FIFA sẽ xác định 6 đội cuối cùng dự VCK World Cup 2026 thông qua các trận đấu loại. Người hâm mộ đang chờ đợi xem ĐT Italia có thể giành vé sau 2 kỳ World Cup liên tiếp vắng bóng hay không?

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá