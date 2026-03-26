Chờ thêm những "mầm non" cho giấc mơ World Cup từ giải U15 Quốc gia 2026

Sáng 26/3, tại trụ sở VFF, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và VFF tổ chức Lễ ký kết,công bố Acecook Việt Nam là Nhà Tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026.

Ảnh: VFF.

Giải đấu là một trong những sân chơi quan trọng, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá nước nhà. Việc đồng hành cùng vòng chung kết, giai đoạn quyết định và hấp dẫn nhất của giải đấu, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Công ty Acecook Việt Nam vào thế hệ cầu thủ trẻ, kế thừa của bóng đá Việt Nam.

Cũng trong buổi Lễ ký kết, đã diễn ra hoạt động bốc thăm phân chia bảng đấu. VCK năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất sau vòng loại.

Các đội sẽ thi đấu từ ngày 1 - 14/4 tại Sân vận động Thành Long, TP. Hồ Chí Minh. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: CLB bóng đá TP.HCM, Ninh Bình, Tây Ninh, SLNA I. Bảng B có Quảng Nam, PVF, Thể Công Viettel I, Cần Thơ. Bảng C có CLB TP.HCM, Hà Nội I, Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất, nhì, mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết.