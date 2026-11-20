Theo thông báo mới nhất từ FIFA, có 3 ứng viên sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới gồm Chủ tịch FIFA hiện tại - Gianni Infantino, Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản - Kozo Tashima và ông Philippe Diallo, Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF).

Ông Kozo Tashima. (Ảnh: JP Times).

Ông Kozo Tashima là Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản từ năm 2016 đến nay. Trước đây, ông từng là cầu thủ và đã có 7 lần khoác áo ĐTQG Nhật Bản.

Trong khi đó, Chủ tịch FFF - Philippe Diallo là ứng viên được UEFA kỳ vọng là đối trọng để có thể cạnh tranh với Chủ tịch đương nhiệm Gianni Infantino.

Ông Diallo, 63 tuổi, sinh tại Saint-Nazaire (Pháp), có cha là người Senegal và mẹ là người Pháp. Cha ông, Souleymane Diallo, từng là võ sĩ quyền Anh và đại diện cho đoàn thể thao Pháp tại Olympic Roma 1960.

Trước mắt, ba hồ sơ của các ứng viên sẽ được ủy ban bầu cử FIFA xem xét về tính hợp lệ theo quy định quản trị của tổ chức. Chủ tịch ủy ban là Bruno Chiomento, cùng phó chủ tịch Chris Mihm và thành viên Molly Rhone chịu trách nhiệm thực hiện quy trình thẩm định.

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới sẽ diễn ra tại Đại hội FIFA lần thứ 77, tổ chức ở Rabat (Morocco) ngày 18/3/2027. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền năm 2016, ông Infantino có 2 đối thủ trong cuộc đua tái tranh cử.