Chuỗi trận bất bại của ĐT Iran ở World Cup 2026 xứng đáng được ghi danh lịch sử

ĐT Iran đang duy trì thành tích bất bại sau hai lượt trận vòng bảng World Cup 2026. Trong bối cảnh phải đối mặt với hàng loạt khó khăn cả trước và trong giải đấu, những gì đại diện châu Á thể hiện mang giá trị vượt xa kết quả chuyên môn đơn thuần.

ĐT Iran có hai trận hòa trước New Zealand và Bỉ tại vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Sau trận hòa 0-0 trước Bỉ ở lượt trận 2 bảng G diễn ra rạng sáng 22/6, Iran tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi thi đấu kiên cường. Trước đó, thầy trò HLV Amir Ghalenoei cũng chia điểm với New Zealand ở trận ra quân, qua đó giữ vững hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Amir Ghalenoei nhấn mạnh hoàn cảnh đặc biệt mà ĐT Iran đã phải trải qua trước khi đến giải. “Tôi muốn quay lại 6 tháng trước,” ông nói. “Chúng tôi ở trong điều kiện chiến tranh suốt 6 tháng, trong khi giải vô địch quốc gia của chúng tôi cũng không thể diễn ra”.

Nhà cầm quân 62 tuổi cũng tiết lộ quá trình chuẩn bị bị gián đoạn nghiêm trọng khi nhiều đối thủ hủy các trận giao hữu. “Nhiều đội đã hủy các trận đấu với chúng tôi. Chúng tôi đến World Cup 2026 trong điều kiện tệ nhất có thể”, ông khẳng định.

HLV Amir Ghalenoei nói lời "gan ruột" sau hai trận bất bại của ĐT Iran tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ gặp khó trước giải, ĐT Iran còn chịu ảnh hưởng ngay trong thời gian thi đấu tại World Cup 2026 khi phải di chuyển liên tục giữa Mexico và Mỹ vì vấn đề thị thực. Điều này khiến quỹ thời gian chuẩn bị của ĐT Iran bị thu hẹp đáng kể, thậm chí có trận chỉ có chưa đầy 16 giờ tập luyện.

Dù vậy, ĐT Iran vẫn đứng trước cơ hội lớn nếu đánh bại Ai Cập ở lượt trận cuối. HLV Ghalenoei tin rằng, bất kể kết quả ra sao, hành trình của đội bóng xứng đáng được ghi vào lịch sử.

“Điều này sẽ được ghi vào lịch sử bóng đá của chúng tôi và các thế hệ sau sẽ nhắc đến những gì chúng tôi đã làm được và đạt được tại vòng chung kết World Cup 2026”, HLV Ghalenoei xúc động chia sẻ.