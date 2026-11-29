Mới đây, những câu chuyện khó tin trong bóng đá đã diễn ra ở vòng loại World Cup nữ 2027 khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF). Theo đó, chỉ sau một trận đấu duy nhất ở vòng loại, hai đội tuyển bóng đá nữ Mỹ và Canada đã giành quyền dự VCK .

ĐT nữ Mỹ giành vé dự VCK World Cup chỉ sau một trận thắng. (Ảnh: CONCACAF).

Cụ thể, FIFA cho phép các Liên đoàn châu lục và khu vực tự tổ chức vòng loại World Cup để xác định các đội dự VCK dựa theo số suất đã được phân bổ. FIFA sẽ không can thiệp vào chi tiết thể thức thi đấu.

Vòng loại VCK World Cup nữ 2027 của khu vực CONCACAF chính là giải bóng đá nữ của khu vực này. CONCACAF quy định các đội vào bán kết sẽ có vé trực tiếp đi World Cup.

Tuy nhiên, các đội Mỹ và Canada lại là các đội tuyển được vào thẳng vòng tứ kết do thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cao nhất khu vực. Do đó, Mỹ và Canada chỉ cần có chiến thắng trong trận đấu duy nhất để giành vé đến Brazil.

Với thực lực vượt trội các đối thủ, Mỹ và Canada không khó để giành chiến thắng trước El Salvador và Panama lần lượt với các tỷ số 8-0 và 4-0 để chính thức có vé dự World Cup.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tất cả các World Cup do FIFA tổ chức có chuyện một đội bóng phải đá vòng loại, giành vé dự VCK chỉ sau một trận đấu.

Trước đây, trường hợp đá vòng loại ít trận nhất để có vé World Cup thuộc về ĐT nam New Zealand khi đội bóng này cần bốn trận để đoạt vé dự World Cup 2026.